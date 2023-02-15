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Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Аналитик Звездин прогнозирует снижение цен на недвижимость в России в 2024 году

Сегодня, 15:35
По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, через год в России цены на недвижимость в рублях могут упасть почти на 8–10%, а в долларах - на 30%.

Такую разницу в процентах эксперт объяснил дальнейшими прогнозами по удешевлению недвижимости и повышению курса доллара, пишет NEWS.ru.

В этой связи, эксперт рекомендовал не вкладывать свои рублевые накопления в недвижимость, так как курс рубля к доллару падает.

“Так еще и сама недвижимость падает в валютном выражении уже полгода из-за недостатка спроса и переизбытка предложения. Очевидно будет падать и дальше. Я прогнозирую падение цен на недвижимость в долларах как минимум на 30%, а в рублях - на 8-10% к весне 2024 года”, - заключил эксперт.

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