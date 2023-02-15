Аналитик Звездин прогнозирует снижение цен на недвижимость в России в 2024 году

“Так еще и сама недвижимость падает в валютном выражении уже полгода из-за недостатка спроса и переизбытка предложения. Очевидно будет падать и дальше. Я прогнозирую падение цен на недвижимость в долларах как минимум на 30%, а в рублях - на 8-10% к весне 2024 года”, - заключил эксперт.