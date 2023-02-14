Выбросьте свои ботинки: жители пожаловались, что Уфа стала снежной и никому не нужной

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Утрамбованный снег на тротуарах теперь превратился в гололед. Выйти из дома — настоящий челлендж. Передвигаться нужно очень осторожно, по краю дорожек, которые язык не поворачивается назвать тротуарами, а местами приходится идти по снежной каше.
Практически вся Уфа сейчас превратилась в огромный каток. Потеря бдительности чревата переломом или вывихом. Лишь кое-где встречаются «островки безопасности» обнаженного асфальта (возле магазинов или организаций), где можно хоть ненадолго расслабиться.
Уфимцы жалуются на «бугристый каток» на улице Революционной. С просьбами решить проблему с гололедом они обращаются в соцсетях к главам города и республики.
«Обойти участок можно только по проезжей части, которая тоже каток. Отсыпкой реагентов это не решить. Пожалуйста, обратите внимание», — просит Ольга К.
На проспекте Октября не видно ни бордюров, ни тротуара. Огромные сугробы мешают людям ходить, сообщает еще один местный житель.
Критика обрушилась на мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
«Последний крупный снегопад был шестого января, мэр и администрация города до сих пор не организовали уборку снега — это один, и жирный, минус! Что наводит на вывод о халатном отношении. Второе — большинство улиц в колее, ее можно было убрать за летний период, заменив дорожное полотно, нет же, наша администрация принимает решение сделать фрезеровку на двух проспектах города и оставить так до весны, хотя это идет в разрез с СНиПами и т. п. Администрация тратит наши с вами деньги, они сами ничего не производят. Элементарно — можно относиться к своей работе ответственно? Им за это платят!», — написал он.
Тимур А. назвал городского главу «вредителем» — все из-за того, что, по словам уфимца, перед Новым годом он сломал ногу на Первомайской. Но теперь, утверждает он, там стало еще хуже.
В комментариях отметился бывший соратник Ратмира Мавлиева Адиль Набиуллин, ранее возглавлявший информационно-аналитический отдел администрации Нефтекамска, а ныне — руководитель городского Дворца творчества детей и молодежи. Он бросился горячо защищать экс-начальника, порекомендовав травмированному «выбрать оптимальную скорость для ходьбы в зимний период».
«Мы живем в большой стране, где климатические условия имеют большой диапазон. Очень жаль, что падая, вы вспомнили именно главу, а не производителя вашей обуви и свое состояние в этот момент. Но я уверен, что ваши пожелания услышат, и будут стремиться поменять в столице нашей республики климатические условия, чтобы всегда было солнечно и жарко. Панамку купите, чтобы потом опять не обвинить мэра, что вы получили солнечный удар», — съехидничал он.
Однако другие уфимцы поддержали товарища по несчастью. Катерина С. заметила, что риск получить травму никак не зависит от обуви и человека.
«Бабушкам тоже так скажете? Купи, бабуль, нормальную обувь и свое состояние проверь. Песок для меня — редкое явление, и хотелось бы, чтобы сыпали его на тропинках, где часто ходят люди. Климатические условия не играют роль вообще. Надо уметь решать проблемы в зависимости от климата, а не отмахиваться от этого и говорить „ну вот у нас так, и ничего не сделать“», — написала она.
Защитник отбивался до последнего, заявив, что управляющая компания наводит порядок после его обращений в муниципалитет, а обращаться к мэру нужно, «не оскорбляя его». В конце концов, заявил он, «сегодняшняя Уфа стала чище и опрятнее». Из Нефтекамска, вероятно, виднее.
Настоящие же уфимцы, в свою очередь, предъявили фото, доказывающие, что наледь образовалась «не за один день», и вновь напомнили, что это в прошлом году снег шел в течение января и февраля, а в этом его не видели с начала новогодних каникул.
На гололед жалуются и главе Башкирии. По городу можно передвигаться на автомобилях, но путешествие пешком — это экстремальный вид спорта.
«Где хваленые закупленные реагенты? На улице ходить невозможно. Мэр пешком не хочет пройтись? Или решили уровень мата повысить в городе? Ленина, 156. Да везде очень скользко, идти невозможно, люди падают! Где дворники? Почему не посыпается?», — возмущается Маруся К.
Корреспондент Mkset накануне убедился, что жалобы уфимцев обоснованы. Опасный лед есть не только в его «спальном» микрорайоне, но и в центре Уфы. Свалить вину на «частников» или управляющие компании не получится — льдом покрыты чаще всего тротуары на «красных линиях» города. Если на улицах есть магазины, то их сотрудники расчищают пятачки перед входом до асфальта. Отбита наледь и на остановках, но на обочине дороги уже ледяной накат, на который автобусы не заезжают — так безопаснее. То есть пассажирам, чтобы попасть в транспорт, все равно приходится идти по скользкому льду.
Единственное место, где корреспондент в процессе довольно длительной прогулки встретил дворников, отбивающих наледь с тротуара, — перекресток улиц Коммунистической и Аксакова. На других участках лед как будто оставили до весны.
Наледь, напомним, бывает по-настоящему смертельна. В январе мужчина поскользнулся на Шумавцовском мосту в Уфе, выпал за ограждения и упал на железнодорожные пути. Несмотря на усилия врачей, пенсионер скончался от полученных травм.
Mkset поинтересовался в мэрии, из-за чего в городе сложилась такая травмоопасная обстановка.
«Образование наледи на тротуарах в текущем году обусловлено сочетанием выпадения обильных осадков со значительным превышением месячных норм с последующим промерзанием выпавших осадков вследствие экстремальных отрицательных температур (до -39°C), наступивших сразу после выпадения осадков. В результате образовался толстый устойчивый слой наледи, трудно удаляемый малогабаритной коммунальной техникой», — объяснили нам.
Власти также отметили, что лед в этом году приходится удалять послойно, с обработкой противогололедным материалом. «Всю дорожную коммунальную технику из-за крупных габаритов и массы использовать на тротуарах не представляется возможным», — подчеркнули в пресс-службе администрации города.
Там также добавили, что городские коммунальщики уже неоднократно чистили тротуары и обрабатывали их противогололедными материалами. Продолжать работы планируется — существует график очистки пешеходных пространств «до твердого покрытия».
По данным мэрии города, сейчас в круглосуточном режиме на дороги Уфы выходят около 500 единиц коммунальной техники и 550 дорожных рабочих, во дворах работают порядка 175 единиц жилищной техники и около 920 дворников.
«В настоящее время основное внимание городских служб акцентировано на противогололедную обработку тротуаров и остановок общественного транспорта. В частности, всего с начала осенне-зимнего периода 2022–2023 годов на обработку проезжих частей использовано более 16 300 тонн реагентов. Для обработки дворов использовано более 3229,5 тонны регентов», — отметили в мэрии.
В Уфе для решения проблем со снегом создан сервис «Снежная Уфа», куда жители могут отправлять жалобы на плохую уборку снега. Mkset решил протестировать, как работает сервис. Mkset посчитал, что и сообщения про гололед там будут вполне уместны, и отправил 14 заявок на устранение проблем — в основном на городских улицах.
Число принятых заявок на момент подачи наших составляло 9118, все 14 обращений были приняты, общее количество на счетчике увеличилось, однако на карте они почему-то так и не появились.
Mkset планирует отследить, как быстро среагируют муниципальные службы на наши сигналы. Ведь от этого зависит здоровье и порой даже жизнь уфимцев.