Выбросьте свои ботинки: жители пожаловались, что Уфа стала снежной и никому не нужной

«Последний крупный снегопад был шестого января, мэр и администрация города до сих пор не организовали уборку снега — это один, и жирный, минус! Что наводит на вывод о халатном отношении. Второе — большинство улиц в колее, ее можно было убрать за летний период, заменив дорожное полотно, нет же, наша администрация принимает решение сделать фрезеровку на двух проспектах города и оставить так до весны, хотя это идет в разрез с СНиПами и т. п. Администрация тратит наши с вами деньги, они сами ничего не производят. Элементарно — можно относиться к своей работе ответственно? Им за это платят!», — написал он.