Власти Уфы ответили на жалобы родителей на сбор персональных данных в школе

Ранее Mkset рассказывал, как житель Уфы обратился к властям с вопросом о том, насколько правомерны действия руководства школы, где обучается его ребенок. По словам Андрея Б., у родителей первоклассников из школы №98 запросили данные их паспортов, ИНН, ОМС и других документов. В школе, в свою очередь, заявили, что данные собираются якобы для внесения в электронный журнал. По мнению Андрея Б., данных, запрашиваемых школой для электронного журнала, вполне хватит для того, чтобы «открыть кредит».