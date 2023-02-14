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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Власти Уфы ответили на жалобы родителей на сбор персональных данных в школе

14 февраля 2023, 12:07
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Родителей учеников школы №98 ранее смутило то количество персональных данных, которое у них для внесения в электронный журнал. Некоторые из них вовсе сочли, что собранных данных хватит для того, чтобы оформить кредит.

Ранее Mkset рассказывал, как житель Уфы обратился к властям с вопросом о том, насколько правомерны действия руководства школы, где обучается его ребенок. По словам Андрея Б., у родителей первоклассников из школы №98 запросили данные их паспортов, ИНН, ОМС и других документов. В школе, в свою очередь, заявили, что данные собираются якобы для внесения в электронный журнал. По мнению Андрея Б., данных, запрашиваемых школой для электронного журнала, вполне хватит для того, чтобы «открыть кредит».

За комментарием о том, действительно ли в школах Уфы собирают такой внушительный массив данных о родителях и насколько подобная практика соответствует действующему законодательству, Mkset обратился в пресс-службу городской администрации.

Как сообщили корреспонденту Mkset, «Единая электронная образовательная среда Республики Башкортостан» (электронный журнал) действует во всех школах республики. Журнал содержит в себе вкладки о внесении персональных данных родителей: адрес, телефон, документ (паспорт гражданина РФ), основные документы (СНИЛС, ИНН), место работы, дополнительно (место рождения, национальность, гражданство).

Отметим, что Андрей Б. в своем обращении выразил опасения за сохранность своих персональных данных после внесения их в систему. В частности, мужчина опасается, что данные могут «утечь» в интернет. В мэрии, в свою очередь, сообщили, что в системе предусмотрена защита информации.

Отвечая на вопрос о том, имеют ли представители образовательных учреждений запрашивать у родителей учеников и персональные данные, в мэрии корреспонденту Mkset сообщили следующее:

«В соответствии с приказом общеобразовательной организации классные руководители имеют право обрабатывать персональные данные посредством внесения сведений о родителях в электронный журнал. Доступ к персональным данным участников образовательных отношений имеют сотрудники, назначенные по приказу общеобразовательной организации. У родителей (законных представителей) доступ к персональным данным участников образовательных отношений отсутствует».

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#Азамат Нухов#Общество
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