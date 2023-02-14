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Власти Башкирии собрались противодействовать буллингу в школах

14 февраля 2023, 09:47
Фото: 1MI
Об инициативе создать рабочую группу высказался председатель парламента Константин Толкачев

В Госсобрании республики создадут рабочую группу по вопросам профилактики и противодействия буллингу среди несовершеннолетних. Рабочая группа будет работать под началом вице-спикера Курултая Тамары Тансыккужиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального законодательного органа.

Как сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев, проблемой травли и буллинга в учебных заведениях занимаются многие организации и министерства. Однако сложность здесь состоит в том, что он действуют разрозненно — без координации. Именно эту функцию будет выполнять рабочая группа.

— Когда случаются резонансные истории, о травле среди школьников много говорят и пишут, потом страсти утихают, и тема снова отходит на второй план, — сообщил Толкачев. — Громкие ЧП — это лишь видимая часть айсберга. Школа не выносит сор из избы. О реальных масштабах проблемы мы имеем весьма поверхностное представление — в основном по известным случаям и обращениям граждан к депутатам, — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.

Отметим, что ранее о проблеме буллинга в школах республики высказался депутат Курултая Раиль Асадуллин. Депутат отметил, что происходящее в школах Башкирии «намного страшнее, чем происшествие в Химках (девочка нанесла однокласснице несколько десятков ножевых ранений — прим. ред.)».

#Азамат Нухов
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