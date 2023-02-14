Власти Башкирии собрались противодействовать буллингу в школах

— Когда случаются резонансные истории, о травле среди школьников много говорят и пишут, потом страсти утихают, и тема снова отходит на второй план, — сообщил Толкачев. — Громкие ЧП — это лишь видимая часть айсберга. Школа не выносит сор из избы. О реальных масштабах проблемы мы имеем весьма поверхностное представление — в основном по известным случаям и обращениям граждан к депутатам, — прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.