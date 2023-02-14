В Уфе здание МВД на Гостином дворе отремонтирует компания «Альбит» за 80 млн рублей

Так, почти за 80 миллионов рублей подрядчик должен будет отремонтировать кровлю, заменить ветхие участки крыши и водосточной системы, а также отреставрировать фасады, восстановить штукатурку и обработать особым биологическим составом стены в местах поражения. Завершить все работы необходимо в срок до 30 октября 2023 года.