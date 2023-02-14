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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Уфе здание МВД на Гостином дворе отремонтирует компания «Альбит» за 80 млн рублей

Сегодня, 12:45
Завершить все работы компания должна осенью этого года.

Власти определили подрядчика на капитальный ремонт здания МВД в Уфе. Так, согласно данным портала Госзакупки, работы выполнять будет компания «Альбит». Отметим, что само здание имеет статус объекта культурного наследия, а средства на ремонт были выделены из федерального бюджета. 

Так, почти за 80 миллионов рублей подрядчик должен будет отремонтировать кровлю, заменить ветхие участки крыши и водосточной системы, а также отреставрировать фасады, восстановить штукатурку и обработать особым биологическим составом стены в местах поражения. Завершить все работы необходимо в срок до 30 октября 2023 года. 

В Уфе на капитальный ремонт здания МВД потратят до 80 миллионов рублей
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#Элина Сайфранова
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