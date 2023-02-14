В Уфе вынесли приговор сотрудникам полиции, которые избивали задержанных

Рассказывается и о третьем эпизоде насилия, который произошел 24 февраля 2019 года. Так, 41-летний сотрудник и его 27-летний коллега будучи при исполнении в комнате следственно-оперативной группы дежурной части, «осознавая противоправный характер своих действий» нанесли задержанному резиновой палкой и кулаками не менее одного удара в область головы, шеи и не менее двух ударов в область спины, верхних и нижних конечностей. Подчеркивается, что каких-либо законных оснований для применения физической силы и специальных средств не было.