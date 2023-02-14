В Уфе вынесли приговор сотрудникам полиции, которые избивали задержанных

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Кировский райсуд Уфы вынес приговор в отношении экс-сотрудников патрульно-постовой службы МВД за превышение должных полномочий. Как сообщает пресс-служба суда, сотрудники избивали задержанных.
Установлено, что 41-летний сотрудник ППС, находясь при исполнении должностных обязанностей, избил в помещении стационарного поста полиции задержанного. В частности, мужчина «со значительной физической силой» нанес лежащему задержанному не менее одного удара ногой в область головы и груди, а после встал ногами на спину потерпевшему и не менее двух раз попрыгал.
Второй случай произошел в этот же день и в этом же помещении стационарного поста полиции. Согласно материалам дела, 41-летний сотрудник ППС также «со значительной физической силой» нанес резиновой палкой не менее одного удала в область правого бедра задержанного, а после ударил ногой в область правой голени второго задержанного.
Рассказывается и о третьем эпизоде насилия, который произошел 24 февраля 2019 года. Так, 41-летний сотрудник и его 27-летний коллега будучи при исполнении в комнате следственно-оперативной группы дежурной части, «осознавая противоправный характер своих действий» нанесли задержанному резиновой палкой и кулаками не менее одного удара в область головы, шеи и не менее двух ударов в область спины, верхних и нижних конечностей. Подчеркивается, что каких-либо законных оснований для применения физической силы и специальных средств не было.
Вину 41-летний сотрудник по первым двум эпизодам вины своей не признал, а по третьему — только частично. Вину не признал и 27-летний подсудимый.
Так, суд признал теперь уже бывших сотрудников патрульно-постовой службы МВД в превышении должностных полномочий и приговорил к условным срокам. Первый мужчина получил 4 года условно, а второй — 3,5 года. Приговор в законную силу не вступил.