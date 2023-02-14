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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

В Уфе водитель автобуса разговаривал по телефону во время движения

14 февраля 2023, 15:50
Фото: 1MI
Видеозапись сняли очевидцы.

В Уфе водитель маршрута №167 общался по видеосвязи во время движения. Происходящее сегодня, 14 февраля, засняли очевидцы, которые также находились в салоне общественного транспорта.

Автор ролика сообщил телеканалу ГТРК «Башкортостан», что водитель разговаривал всю дорогу от Телецентра и до Центрального рынка. Со слов очевидца, нашлась у водителя автобуса возможность параллельно принимать оплату за проезд.

Напомним, что в январе в социальных сетях уфимцы пожаловались на водителя маршрута №57, который в течение всей поездки отвлекался на телефон и половину дороги якобы не держался за руль. 

Важно отметить, что буквально на следующий день в центре Уфы автобус №167 с пассажирами влетел в Особняк Якушевых. Сообщалось о шести пострадавших в ДТП.

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#Элина Сайфранова#Видео
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