В Уфе водитель автобуса разговаривал по телефону во время движения

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:52
В Уфе водитель маршрута №167 общался по видеосвязи во время движения. Происходящее сегодня, 14 февраля, засняли очевидцы, которые также находились в салоне общественного транспорта.
Автор ролика сообщил телеканалу ГТРК «Башкортостан», что водитель разговаривал всю дорогу от Телецентра и до Центрального рынка. Со слов очевидца, нашлась у водителя автобуса возможность параллельно принимать оплату за проезд.
Напомним, что в январе в социальных сетях уфимцы пожаловались на водителя маршрута №57, который в течение всей поездки отвлекался на телефон и половину дороги якобы не держался за руль.
Важно отметить, что буквально на следующий день в центре Уфы автобус №167 с пассажирами влетел в Особняк Якушевых. Сообщалось о шести пострадавших в ДТП.