Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В школах Уфы запретили празднование Дня святого Валентина. В связи с обращением горожанки в образовательных учреждениях Октябрьского района Уфы не будут проводиться мероприятия, связанные с праздником, под запретом и «пропаганда» праздника среди школьников.
Ранее жительница города обратилась к властям с просьбой отменить в школах празднование Дня святого Валентина. По мнению уфимки, праздник, именуемый как «День всех влюблённых» является для России чуждым. В связи с этим женщина потребовала отменить в школах мероприятия, так или иначе связанные с праздником.
В свою очередь, на обращение женщины отреагировали в отделе образования Октябрьского района. В частности с руководителями учебных заведений провели совещание, в ходе которого им было указано не недопустимость празднования Дня святого Валентина. Также директоршам школ рекомендовали провести разъяснительные беседы с педагогами.
«В планах воспитательной работы в общеобразовательных организациях мероприятия 14 февраля „День Валентина“ не запланированы. С руководителями общеобразовательных учреждений проведено совещание. Им указано на недопустимость пропаганды „Дня Валентина“. Рекомендовано провести разъяснительную работу с педагогическими коллективами по данному вопросу, не организовывать мероприятия, посвященные этому дню», — прокомментировали в отделе образования администрации Октябрьского района Уфы.