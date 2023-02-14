В школах Уфы запретили празднование Дня святого Валентина

Ранее жительница города обратилась к властям с просьбой отменить в школах празднование Дня святого Валентина. По мнению уфимки, праздник, именуемый как «День всех влюблённых» является для России чуждым. В связи с этим женщина потребовала отменить в школах мероприятия, так или иначе связанные с праздником.