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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Минздраве Башкирии рассказали, как будут работать медучреждений в праздники

14 февраля 2023, 14:32
Фото: 1MI
Жители Башкирии будут отдыхать с 23 по 26 февраля включительно.

Стал известен график работы медучреждений на время длинных выходных с 23 по 26 февраля включительно.

В Минздраве Башкирии отмечают, что 22 февраля рабочий день амбулаторий и поликлиник будет сокращен на один час. С 23 по 26 февраля учреждения будут работать с 8:00 до 17:00, с приемом вызовов до 16:00. Привиться от коронавирусной инфекции можно будет также в указанные часы. Кроме того в выходные дни продолжится проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной.

Что касается стоматологических поликлиник, то в Уфе и в Стерлитамаке они будут по следующему графику.

23 февраля Республиканская стоматологическая поликлиника будет принимать пациентов с 9.00 до 16.00. Детская стоматполиклиника №3 и стоматполиклиники №4, №5, №6, №8 будут — с 8.00 до 16.00.

В Стерлитамаке — с 8.00 до 17.00, а стоматполиклиника № 2 и детская стоматология №7 — круглосуточно.

24 февраля Республиканская стоматологическая клиника будет работать с 9:00 до 16:00, а с 8:00 до 16:00 — детская стоматология №3 и стоматполиклиники №4, №5, №6, №8, №9.

В Стерлитамаке — с 08:00 до 17:00, а стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматология №7 — круглосуточно.

25 февраля Республиканская стоматологическая поликлиника, стоматологическая поликлиника №1, №5, №6, №8, №9, а также детская стоматологическая поликлиника №3 будут работать с 08.00 до 16.00.

В Стерлитамаке стоматологическая поликлиника — с 8:00 до 17:00, стоматологическая поликлиника №4 с 08.00 до 13.00. Стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматологическая поликлиника №7 — круглосуточно.

26 февраля стоматологическая поликлиника Стерлитамака с 8.00 до 17.00. Стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматологическая поликлиника №7 — круглосуточно.

#Элина Сайфранова
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