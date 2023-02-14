В Минздраве Башкирии рассказали, как будут работать медучреждений в праздники

В Минздраве Башкирии отмечают, что 22 февраля рабочий день амбулаторий и поликлиник будет сокращен на один час. С 23 по 26 февраля учреждения будут работать с 8:00 до 17:00, с приемом вызовов до 16:00. Привиться от коронавирусной инфекции можно будет также в указанные часы. Кроме того в выходные дни продолжится проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной.