В Минздраве Башкирии рассказали, как будут работать медучреждений в праздники

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Стал известен график работы медучреждений на время длинных выходных с 23 по 26 февраля включительно.
В Минздраве Башкирии отмечают, что 22 февраля рабочий день амбулаторий и поликлиник будет сокращен на один час. С 23 по 26 февраля учреждения будут работать с 8:00 до 17:00, с приемом вызовов до 16:00. Привиться от коронавирусной инфекции можно будет также в указанные часы. Кроме того в выходные дни продолжится проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной.
Что касается стоматологических поликлиник, то в Уфе и в Стерлитамаке они будут по следующему графику.
23 февраля Республиканская стоматологическая поликлиника будет принимать пациентов с 9.00 до 16.00. Детская стоматполиклиника №3 и стоматполиклиники №4, №5, №6, №8 будут — с 8.00 до 16.00.
В Стерлитамаке — с 8.00 до 17.00, а стоматполиклиника № 2 и детская стоматология №7 — круглосуточно.
24 февраля Республиканская стоматологическая клиника будет работать с 9:00 до 16:00, а с 8:00 до 16:00 — детская стоматология №3 и стоматполиклиники №4, №5, №6, №8, №9.
В Стерлитамаке — с 08:00 до 17:00, а стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматология №7 — круглосуточно.
25 февраля Республиканская стоматологическая поликлиника, стоматологическая поликлиника №1, №5, №6, №8, №9, а также детская стоматологическая поликлиника №3 будут работать с 08.00 до 16.00.
В Стерлитамаке стоматологическая поликлиника — с 8:00 до 17:00, стоматологическая поликлиника №4 с 08.00 до 13.00. Стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматологическая поликлиника №7 — круглосуточно.
26 февраля стоматологическая поликлиника Стерлитамака с 8.00 до 17.00. Стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматологическая поликлиника №7 — круглосуточно.