В Башкирии двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением лекарствами

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В Башкирии девочка в возрасте двух лет была госпитализирована после того, как приняла большую дозу препарата от давления. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.
По информации ИА «Башинформ» девочка приняла таблетки, когда осталась без присмотра. Позднее она почувствовала ухудшение самочувствия и была госпитализирована с отравлением лекарственным препаратом.
Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава РБ, девочка поступила в удовлетворительном состоянии. На следующий день её мама написала отказ и забрала девочку домой.