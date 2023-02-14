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Posted Сегодня, 04:11

Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

В Башкирии двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением лекарствами

14 февраля 2023, 04:11
Фото: Антон Засимов / 1MI
По предварительным данным, девочка съела таблетки от давления

В Башкирии девочка в возрасте двух лет была госпитализирована после того, как приняла большую дозу препарата от давления. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

По информации ИА «Башинформ» девочка приняла таблетки, когда осталась без присмотра. Позднее она почувствовала ухудшение самочувствия и была госпитализирована с отравлением лекарственным препаратом.

Как сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава РБ, девочка поступила в удовлетворительном состоянии. На следующий день её мама написала отказ и забрала девочку домой.

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#Азамат Нухов
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