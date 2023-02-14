Увеличили расходы на фастфуд и рестораны: Сбер проанализировал траты жителей Башкирии

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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По итогам 2022 года количество безналичных платежей в точках быстрого питания выросло на 25% по сравнению с 2021 годом. На 14% чаще, чем годом ранее, жители региона расплачивались картами в ресторанах. Но и спортом жители республики стали заниматься больше — оплата в этой категории увеличилась на 18%. Выросли траты и на здоровье — картами в аптеках расплачивались в прошлом году на 9% чаще.
В магазинах одежды, обуви, электроники и бытовой техники количество платежей картами осталось примерно на уровне 2021 года, а за авиабилеты и туристические услуги сократилось на 10%.
Всего за 2022 год количество платежей по картам через терминалы Сбербанка в Башкортостане выросло почти на 8% по сравнению с 2021 годом. Более половины всех совершенных операций (53%) приходится на продуктовые магазины и супермаркеты.
— По статистике СберИндекс, доля безналичных платежей на Урале по итогам четвертого квартала 2022 года в общем торговом обороте составляет 65%, в то время как в среднем по России — 60%. В нашем регионе предприятия торговли и услуг активнее, чем на многих других территориях, внедряют современную платежную инфраструктуру. А покупатели, в свою очередь, всё чаще отказываются от наличных и для расчетов предпочитают карты и смартфоны, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
— Жители Башкирии всегда активно использовали безналичный способ отплаты. По итогам 3 и 4 кварталов 2022 года республика также вошла в десятку регионов-лидеров России по темпам роста доли безналичного торгового оборота. Об этом говорят результаты исследований СберИндекс. Что интересно, из всех городов нашей страны третьим по этому показателю стал Сибай. Общая доля безналичного торгового оборота по итогам последнего квартала прошлого года в нашей республике превысила 64%, — подчеркнул управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.