Увеличили расходы на фастфуд и рестораны: Сбер проанализировал траты жителей Башкирии

— По статистике СберИндекс, доля безналичных платежей на Урале по итогам четвертого квартала 2022 года в общем торговом обороте составляет 65%, в то время как в среднем по России — 60%. В нашем регионе предприятия торговли и услуг активнее, чем на многих других территориях, внедряют современную платежную инфраструктуру. А покупатели, в свою очередь, всё чаще отказываются от наличных и для расчетов предпочитают карты и смартфоны, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.