Скандал на ровном месте: москвичка обвинила главу Минтранса Башкирии Клебанова в ДТП

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении, виновником в котором названа молодая мать. Юлия Бородач считает, что она — пострадавшая в ДТП. Она пытается обжаловать решение инспекторов, но пока не преуспела в этом.
Авария произошла в субботний день 30 апреля 2022 года на Можайском шоссе, вблизи дома №39. Юлия утверждает, что она на своей Toyota Camry следовала по средней полосе автодороге, когда с ней столкнулся Land Rover Vogue. За рулем, по ее словам, оказался Александр Владимирович Клебанов, который ныне возглавляет Минтранс Башкирии. В опубликованном жительницей Одинцово протоколе об административном правонарушении указана дата рождения водителя Land Rover — 20 августа 1976 года, которая совпадает с датой рождения министра транспорта республики. В объяснениях, которые Клебанов дал сотрудникам ГИБДД, указаны адрес его московской приписки и номер паспорта.
Юлия утверждает, что она следовала по средней полосе, Land Rover же выехал с автозаправки первоначально в правый ряд, а затем перестроился в средней. Машина, по словам молодой мамы, следовала за ее Camry, а после совершила столкновение с ней.
В объяснениях второго участника ДТП говорится, что все было ровно наоборот: Клебанов двигался в левом ряду, а авария произошла из-за того, что машина Юлии начала перестраиваться в левую полосу и при этом не уступила дорогу внедорожнику. То есть это Camry виновата в произошедшем.
Юлия считает себя пострадавшей в этой аварии. Она отмечает, что при регистрации ДТП были некоторые странности: например, на место происшествия приехала Toyota Camry с номерами следственного комитета и простояла там до окончания оформления документов.
«На месте ДТП сотрудники ГИБДД неравнозначно относились к участникам ДТП. Клебанова А.В. ни разу не попросили выйти из машины, неизвестный пассажир с заднего сидения носил сотрудникам ГИБДД документы Клебанова А.В., в то время как меня трижды вызывали в громкоговоритель выйти из машины», — отмечает она.
Инспекторы ГИБДД вынесли постановление о привлечении Юлии к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ, которое она обжаловала в Кунцевском районном суде Москвы. По словам молодой мамы, у нее имеется неопровержимое доказательство — видеозапись ГБУ «Гормост» с места происшествия, на которой видно, кто именно из участников ДТП совершал перестроения. Это видео, цветное и в высоком качестве, приобщено к материалам дела, также как и выводы независимой экспертизы, утверждает Юлия Бородач.
Однако суд оставил постановление без изменений, не указав, что к делу была приобщена видеозапись ГБУ ГОРМОСТ и что она просматривалась, отмечает участница аварии. Сейчас она подала очередную жалобу в вышестоящий суд.
«Скоро будет год как я борюсь за свои права, за правду! У меня имеются все доказательства моей невиновности, и я не могу себя защитить!», — говорит Юлия Бородач.
По ее словам, единственная машина семьи сейчас стоит разбитая, а сами супруги вынуждены оплачивать юристов, чтобы отбиться от огромной выплаты за ремонт Land Rover, в ДТП с которым обвинили Юлию.
«Из страховки у нас только ОСАГО, КАСКО мы не можем себе позволить. Если я не смогу доказать свою невиновность, страховая компания выставит мне сумму в несколько миллионов рублей в виде регресса за ремонт машины премиум класса. Я, мама в декрете, должна буду оплачивать ремонт Land Rover Vogue Министра транспорта Башкирии», — написала она.
Сейчас Юлия намерена придать делу огласке — она надеется, что это поможет ей доказать свою невиновность.
Mkset не смог получить комментарий главы Минтранса Александра Клебанова. Из трех имеющихся у нас номеров сотовых операторов один оказался некорректным, два были отключены. Редакция направит официальный запрос в ведомство.
Тем временем государственное информационное агентство "Башинформ" опубликовало комментарий Клебанова по ситуации.
«В конце апреля прошлого года я ехал на автомобиле по Можайскому шоссе в сторону центра Москвы. Произошло столкновение с автомобилем „Тойота“. Я сразу остановился и вызвал сотрудников ГИБДД. Уже через 5-7 минут подъехали два экипажа ДПС. Сотрудники ГИБДД проверили камеры фотовидеофиксации, сделали замеры дороги и оформили, как положено, факт ДТП. После того, как участникам происшествия выдали документы, в которых было указано, что я не виновен, мне разрешили покинуть место аварии, и я уехал. При этом должен отметить, что правила дорожного движения для всех одинаковы: независимо от того, кто сидит за рулем — частное лицо или госслужащий», — цитирует слова Клебанова агентство.
Номер премиум-внедорожника, указанный в протоколе, продавался 16 октября 2020 на специальном ресурсе за 300 тысяч рублей. До этого он был установлен на седане KIA.
Land Rover с таким номером произведен в 2020 году, следует из открытых данных на специализирующихся по автомобильной тематике сайтах.