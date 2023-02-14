Скандал на ровном месте: москвичка обвинила главу Минтранса Башкирии Клебанова в ДТП

«В конце апреля прошлого года я ехал на автомобиле по Можайскому шоссе в сторону центра Москвы. Произошло столкновение с автомобилем „Тойота“. Я сразу остановился и вызвал сотрудников ГИБДД. Уже через 5-7 минут подъехали два экипажа ДПС. Сотрудники ГИБДД проверили камеры фотовидеофиксации, сделали замеры дороги и оформили, как положено, факт ДТП. После того, как участникам происшествия выдали документы, в которых было указано, что я не виновен, мне разрешили покинуть место аварии, и я уехал. При этом должен отметить, что правила дорожного движения для всех одинаковы: независимо от того, кто сидит за рулем — частное лицо или госслужащий», — цитирует слова Клебанова агентство.