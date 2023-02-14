Российского хоккеиста признали первой звездой прошедшей недели в НХЛ

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу североамериканской лиги.
Отмечается, что первой звездой был признан россиянин Артемий Панарин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс». В четырех играх форвард забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.
Второй и третьей звездами недели стал защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон и нападающий «Аризоны Койотис» Клейтон Келлер соответственно.