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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Российского хоккеиста признали первой звездой прошедшей недели в НХЛ

Сегодня, 14:07
Стала известна тройка лучших хоккеистов прошедшей игровой недели в НХЛ.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу североамериканской лиги.

Отмечается, что первой звездой был признан россиянин Артемий Панарин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс». В четырех играх форвард забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

Второй и третьей звездами недели стал защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон и нападающий «Аризоны Койотис» Клейтон Келлер соответственно.

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