РЭО: В 2022 году доля утилизации отходов в России составила 11,9%

Ранее РЭО подвел итоги реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2022 году. Ключевые показатели федпроекта были достигнуты и превышены в несколько раз. Из всего образованного в России в прошлом году бытового мусора половина пошла на обработку. По сравнению с 2021 годом доля обработки выросла на 6,9%.