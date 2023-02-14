РЭО: В 2022 году доля утилизации отходов в России составила 11,9%

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» регионы передают организации данные по утилизации бытовых отходов. По его словам, в 2022 году их доля составила 11,9%, что превысило запланированный показатель на 4,4%, передает newsnn.ru.
Ранее РЭО подвел итоги реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2022 году. Ключевые показатели федпроекта были достигнуты и превышены в несколько раз. Из всего образованного в России в прошлом году бытового мусора половина пошла на обработку. По сравнению с 2021 годом доля обработки выросла на 6,9%.