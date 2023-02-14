«Пятёрочка» возвращается к своему легендарному слогану

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Как рассказали представители компании, прежний слоган хорошо отражает контекст времени и подходит под обновленную стратегию позиционирования бренда. Отмечается, что годом ранее ритейлер скорректировал ценностное предложение для покупателей (CVP) на ценовом преимуществе, которое сейчас находится в тренде.
Директор по стратегическому маркетингу торговой сети Михаил Ярцев рассказал, что на рынке сложилась трудная ситуация, индекс потребительской уверенности упал, уровень стресса у граждан вырос, люди начали активно экономить. По его словам, все это заставило обновить CVP компании.
«Мы сегодня предлагаем покупателям действительно низкие цены, не снижая при этом высокое качество продуктов и сервиса. И этот смысл как нельзя лучше и точнее доносит наш предыдущий слоган, который гости всё ещё отлично помнят», - сказал Ярцев.
В компании также отметили, что прежний слоган отражает и участие торговой сети в социальных проектах. Среди них «Корзина доброты», участники которой помогают людям в трудной ситуации и бездомным животным, и «Островок безопасности», где помогают потерявшимся детям и пожилым людям, а также другие проекты, поддерживающие экологические инициативы и местные сообщества.
Также, как отметила директор департамента маркетинговых коммуникаций «Пятёрочка» Оксана Трофимова, торговая сеть помогала людям и во время пандемии. По ее словам, возвращение старого слогана говорит о желании укрепить положительное отношение и доверие к компании со стороны покупателей. Кроме того, добавила она, этот слоган знаком очень многим.
Сообщается, что слоган будет интегрирован во все рекламные и маркетинговые активности бренда на телевидении и в OLV, digital и т.д. Кроме того, будет использован и прежний джингл, где детский голос поёт «Пятёрочка выручает!».