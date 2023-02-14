«Пятёрочка» возвращается к своему легендарному слогану

«Мы сегодня предлагаем покупателям действительно низкие цены, не снижая при этом высокое качество продуктов и сервиса. И этот смысл как нельзя лучше и точнее доносит наш предыдущий слоган, который гости всё ещё отлично помнят», - сказал Ярцев.