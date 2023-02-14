«Можно кредиты открывать»: житель Уфы возмутился сбором персональных данных в школе

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В комментариях под постом Радия Хабирова в соцсетях пользователь Андрей Б. рассказал о сборе персональных данных родителей учеников первых классов одной из уфимских школ.
Как сообщает Андрей, в школе №98 сбор данные собирают якобы для внесения в электронный журнал. Так, родителей первоклассников, со слов мужчины, попросили предоставить серию и номер паспорта, ИНН, СНИЛС, ОМС, адрес проживания и место рождения, национальность и гражданство. Наряду с этим родителей просят предоставить данные о физкультурной группе и группе здоровья.
Мужчина, в свою очередь, недоумевает, к чему школе понадобился такой массив персональных данных, с которым, по его мнению, можно «кредиты открывать». Также уфимец выразил обеспокоенность сохранностью данных, опасаясь их утечки в интернет.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу Министерства образования РБ, однако там рекомендовали обратиться за разъяснениями в городскую администрацию.
Mkset также направил запрос в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.