«Можно кредиты открывать»: житель Уфы возмутился сбором персональных данных в школе

Как сообщает Андрей, в школе №98 сбор данные собирают якобы для внесения в электронный журнал. Так, родителей первоклассников, со слов мужчины, попросили предоставить серию и номер паспорта, ИНН, СНИЛС, ОМС, адрес проживания и место рождения, национальность и гражданство. Наряду с этим родителей просят предоставить данные о физкультурной группе и группе здоровья.