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Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

«Можно кредиты открывать»: житель Уфы возмутился сбором персональных данных в школе

14 февраля 2023, 07:10
Фото: 1MI
Со слов мужчины, личные данные от номера и серии паспорта до группы здоровья запросили о родителей первоклассников школы №98.

В комментариях под постом Радия Хабирова в соцсетях пользователь Андрей Б. рассказал о сборе персональных данных родителей учеников первых классов одной из уфимских школ.

Как сообщает Андрей, в школе №98 сбор данные собирают якобы для внесения в электронный журнал. Так, родителей первоклассников, со слов мужчины, попросили предоставить серию и номер паспорта, ИНН, СНИЛС, ОМС, адрес проживания и место рождения, национальность и гражданство. Наряду с этим родителей просят предоставить данные о физкультурной группе и группе здоровья.

Мужчина, в свою очередь, недоумевает, к чему школе понадобился такой массив персональных данных, с которым, по его мнению, можно «кредиты открывать». Также уфимец выразил обеспокоенность сохранностью данных, опасаясь их утечки в интернет.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу Министерства образования РБ, однако там рекомендовали обратиться за разъяснениями в городскую администрацию.

Mkset также направил запрос в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов#Общество
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