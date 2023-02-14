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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Морское ДТП в Приморье закончилось для одного из участников судом

Сегодня, 13:34
В Приморье продолжаются меры по повышению безопасности на воде после того, как рыболовное судно столкнулось с катером возле морского порта, причинив ему серьезный ущерб.

В результате происшествия, в котором катер получил механические повреждения, пострадавшая сторона обратилась в суд, и вынесено решение о взыскании ущерба и судебных расходов на общую сумму 320 тысяч рублей, сообщает “Восток Медиа”.

 

Кроме этого, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 21 тысячи рублей и об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника. Судебный пристав также предупредил директора компании о возможной уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

 

Юридическое лицо, которое было причастно к происшествию, выплатило ущерб и судебные расходы, а также исполнительский сбор, который был назначен за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

 

Это не первый случай, когда на воде происходят подобные инциденты, и власти Приморского края принимают меры, чтобы предотвратить такие случаи в будущем. Регулярные проверки и контроль за соблюдением правил безопасности на воде помогают сохранить жизни и здоровье людей, а также уберечь имущество от возможных происшествий.

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