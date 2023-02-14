Морское ДТП в Приморье закончилось для одного из участников судом

Это не первый случай, когда на воде происходят подобные инциденты, и власти Приморского края принимают меры, чтобы предотвратить такие случаи в будущем. Регулярные проверки и контроль за соблюдением правил безопасности на воде помогают сохранить жизни и здоровье людей, а также уберечь имущество от возможных происшествий.