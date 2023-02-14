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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Мэр Уфы назвал безопасные и качественные дороги в 2023 году

14 февраля 2023, 14:52
Фото: 1MI
На данный момент ремонтные работы ведутся на 9 участках дорог.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал безопасные и качественные дороги в 2023 году. Так, ремонтные работы в рамках национального проекта будут проводиться на 9 участках дорого города. В список вошли следующие объекты:

  • ремонт ул. Города Галле на участке от проспекта Октября до Р. Зорге
  • ремонт ул. Демьяна Бедного на участке от ул. Глазовской до развязки
  • строительство Зининского путепровода
  • ремонт ул. Менделеева — от Обской до Караидельской
  • ремонт ул. Льва Толстого
  • ремонт ул. Новороссийской — от Центральной до «Дема-Затон»
  • реконструкция ул. Рабкоров — от Высотной до Кувыкина
  • ремонт ул. Рижской
  • строительство ул. Высотной

Подчеркивается, что данный список актуален на 14 февраля. Всего, по слова Мавлиева, в Уфе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано более 130 объектов улично-дорожной сети.

#Элина Сайфранова
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