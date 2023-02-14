Мэр Уфы назвал безопасные и качественные дороги в 2023 году

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев назвал безопасные и качественные дороги в 2023 году. Так, ремонтные работы в рамках национального проекта будут проводиться на 9 участках дорого города. В список вошли следующие объекты:
Подчеркивается, что данный список актуален на 14 февраля. Всего, по слова Мавлиева, в Уфе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано более 130 объектов улично-дорожной сети.