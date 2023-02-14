Изготовителям фальсификата закроют доступ к торговым сетям

Это не останавливает изготовителей суррогата, поэтому участники рынка годами не могут решить эту проблему. Объемы поддельной продукции в большинстве категорий переработанной пищевой продукции — колбасы, сладкие напитки, мясные и рыбные консервы и другое, — составляют 40–80%, отмечают эксперты.