Изготовителям фальсификата закроют доступ к торговым сетям

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Как передают “Известия”, авторы инициативы отметили, что сейчас штрафы за подделку, например, молочной продукции совсем невысокие: 300–600 тыс. рублей для юрлиц.
Это не останавливает изготовителей суррогата, поэтому участники рынка годами не могут решить эту проблему. Объемы поддельной продукции в большинстве категорий переработанной пищевой продукции — колбасы, сладкие напитки, мясные и рыбные консервы и другое, — составляют 40–80%, отмечают эксперты.