mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Изготовителям фальсификата закроют доступ к торговым сетям

Сегодня, 07:04
Общественники попросили правительство закрыть доступ производителям продуктового фальсификата к госзакупкам и продаже товаров в магазинах.

Как передают “Известия”, авторы инициативы отметили, что сейчас штрафы за подделку, например, молочной продукции совсем невысокие: 300–600 тыс. рублей для юрлиц.

Это не останавливает изготовителей суррогата, поэтому участники рынка годами не могут решить эту проблему. Объемы поддельной продукции в большинстве категорий переработанной пищевой продукции — колбасы, сладкие напитки, мясные и рыбные консервы и другое, — составляют 40–80%, отмечают эксперты.

Подпишитесь
Выбросьте свои ботинки: жители пожаловались, что Уфа стала снежной и никому не нужной
Сегодня, 07:57
Жители Башкирии попросили Хабирова сохранить знаменитое авиапредприятие «Молния»
Вчера, 12:55
Власти Уфы ответили на жалобы родителей на сбор персональных данных в школе
Сегодня, 12:07
Вонь и поломанный WI-FI: в каком состоянии находятся «теплые остановки» в Уфе
11 февраля 10:19
Скандал на ровном месте: москвичка обвинила главу Минтранса Башкирии Клебанова в ДТП
Сегодня, 11:09
Магия чисел: как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает
9 февраля 05:49