ДТП с главой Минтранса, погрязший в долгах вертолет Хабирова и никому не нужная Уфа

Жители пожаловались, что Уфа стала снежной и никому не нужной. Нынешняя зима, не самая снежная (большие метели были лишь в самом начале года), стала настоящим испытанием для пешеходов. Если проезжую часть все-таки неплохо чистят, то о людях, которые передвигаются в общественном транспорте или на своих двоих, как будто забыли. Утрамбованный снег на тротуарах теперь превратился в гололед. Выйти из дома — настоящий челлендж. Передвигаться нужно очень осторожно, по краю дорожек, которые язык не поворачивается назвать тротуарами, а местами приходится идти по снежной каше. Подробнее в материале Mkset.