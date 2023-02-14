ДТП с главой Минтранса, погрязший в долгах вертолет Хабирова и никому не нужная Уфа

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
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Updated Сегодня, 16:28
Москвичка обвинила главу Минтранса Башкирии Клебанова в ДТП. Инцидент произошел в апреле прошлого года в Москве. Одним из участников ДТП оказалась мать в декретном отпуске Юлия Бородач, другим — нынешний министр транспорта Александр Клебанов (на тот момент он работал заместителем министра). Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении, виновником в котором названа молодая мать. Юлия Бородач считает, что она — пострадавшая в ДТП. Она пытается обжаловать решение инспекторов, но пока не преуспела в этом. Подробнее об инциденте рассказываем здесь.
В Уфе вынесли приговор сотрудникам полиции, которые избивали задержанных. Кировский райсуд Уфы вынес приговор в отношении экс-сотрудников патрульно-постовой службы МВД за превышение должных полномочий. Как сообщает пресс-служба суда, сотрудники избивали задержанных. Было установлено три эпизода применения физической в отношении четырех задержанных. Избиения совершались ногами, кулаками и резиновыми палками.
В конце минувшей недели глава Башкирии полетел на широко не анонсировавшийся зимний Сабантуй у подножья горы Торатау. Вместе с Радием Хабировым на мероприятие прибыл министр экономики России. Передвигались чиновники на вертолете. Несмотря на суды по многомиллионным долгам за предыдущие перелеты.
Рост числа заболевших мышиной лихорадкой прогнозируют в Башкирии в 2023 году. Глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак подписала постановление об усилении мер противодействия распространению мышиной лихорадки на территории республики. В 2022 году в Башкирии было зарегистрировано 2 993 случая заболевания геморрагической лихорадкой, что в 2,5 раза больше средних значений за несколько лет. При этом специалисты склоняются к тому, что в 2023 году ситуация с заболеваемостью лишь обострится. Виной тому большое количество грызунов в осенний-зимний период.
Жители пожаловались, что Уфа стала снежной и никому не нужной. Нынешняя зима, не самая снежная (большие метели были лишь в самом начале года), стала настоящим испытанием для пешеходов. Если проезжую часть все-таки неплохо чистят, то о людях, которые передвигаются в общественном транспорте или на своих двоих, как будто забыли. Утрамбованный снег на тротуарах теперь превратился в гололед. Выйти из дома — настоящий челлендж. Передвигаться нужно очень осторожно, по краю дорожек, которые язык не поворачивается назвать тротуарами, а местами приходится идти по снежной каше. Подробнее в материале Mkset.