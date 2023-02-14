Дорого-богато: Радий Хабиров продолжает летать на вертолете, который погряз в долгах

Глава республики регулярно передвигается по Башкортостану с помощью авиации, что порою может быть оправданно плотным графиком чиновника и особенностями географии региона. Однако шихан Торатау находится близ второго по величине города Башкирии — Стерлитамака. Между Уфой и Стерлитамаком проходит четырехполосный участок трассы P-240 протяженностью 132 км. Он не только хорошо отремонтирован, но освещен на всем своем протяжении. Проделав путь до Сабантуя на автомобиле, можно было не только проинспектировать трассу и прилегающие территории, но и блеснуть перед федеральным министром практически образцовым для Башкирии инфраструктурным объектом. Однако по каким-то причинам чиновники предпочли более быстрый и более дорогой вид транспорта. Ранее мы писали, что полеты чиновников на вертолете обходятся бюджету в среднем больше 12 млн рублей в месяц.