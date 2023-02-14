Дорого-богато: Радий Хабиров продолжает летать на вертолете, который погряз в долгах

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В минувшую субботу, 11 февраля, у подножия шихана Торатау прошел зимний Сабантуй, который ранее не был широко анонсирован. Глава Башкирии Радий Хабиров посетил мероприятие в компании министра экономики России Максима Решетникова. Для поездки уже традиционно был выбран вертолет.
Глава республики регулярно передвигается по Башкортостану с помощью авиации, что порою может быть оправданно плотным графиком чиновника и особенностями географии региона. Однако шихан Торатау находится близ второго по величине города Башкирии — Стерлитамака. Между Уфой и Стерлитамаком проходит четырехполосный участок трассы P-240 протяженностью 132 км. Он не только хорошо отремонтирован, но освещен на всем своем протяжении. Проделав путь до Сабантуя на автомобиле, можно было не только проинспектировать трассу и прилегающие территории, но и блеснуть перед федеральным министром практически образцовым для Башкирии инфраструктурным объектом. Однако по каким-то причинам чиновники предпочли более быстрый и более дорогой вид транспорта. Ранее мы писали, что полеты чиновников на вертолете обходятся бюджету в среднем больше 12 млн рублей в месяц.
Факт выбора чиновников в пользу авиации доказывают многочисленные фото, опубликованные местными жителями и теми, кто работал на зимнем Сабантуе. Так, участники праздника охотно фотографировали сам вертолет и делали селфи на фоне воздушного судна — в бело-сине-зеленой ливрее с бортовым номером RA-24 190. Именно этот вертолет был закуплен Региональным фондом в 2019 году за 430 млн рублей и именно он был неоднократно замечен на мероприятиях, где присутствовал Радий Хабиров.
Кстати, это был не единственный вертолет, прибывший на мероприятие, рассказали Mkset жители близлежащих сел. По их словам, из «хабировского» воздушного судна вышел сам глава Башкирии и его гость. Но на площадку в то же время приземлился еще один вертолет. Это воздушное судно серого цвета с бортовым номером RA-01614 также было запечатлено местными жителями на фотографиях. Но кто на нем прилетел на мероприятие - остается загадкой.
Вероятно, вертолет Bell 407 принадлежит частному лицу. Воздушное судно, произведенное в 2014 году, той же модели с теми же серийным и регистрационным номерами в 2020 году продавали в Казахстане. Сертификат летной годности на него на тот момент действовал до 5 августа 2018 года. Действующее свидетельство о регистрации оформлено в августе 2021 года. В декабре 2022 года это воздушное судно было замечено недалеко от Казани.
Ранее стало известно, в какую сумму обходится вертолет и полеты руководства Башкирии. Услуги по обеспечению перелетов оказывает компания «Ютэйр — вертолетные услуги». Контракт при этом заключен с Фондом социальных целевых программ, но при этом авиационное обслуживание заказывалось для республиканского ГКУ «Транспортное управление». Суммы контракта раскрыл суд: стоимость летного часа составляла 234 910 рублей, при этом заказчик должен был оплачивать как минимум 50 часов в месяц.
За полеты заказчик полностью не расплатился, и компания подала в суд иск о взыскании задолженности. В декабре прошлого года арбитражный суд Тюменской области частично удовлетворил требования «ЮТэйр — Вертолетные услуги» и взыскал с ФСЦП почти 178 млн рублей. Это решение ответчик пытается обжаловать. Еще один аналогичный иск компании — уже на 72 млн рублей — принят к рассмотрению судом.
Также известно, что ремонт и техобслуживание вертолета обойдутся в 750 млн рублей — недавно Регфонд заключил соответствующий контракт.
И Регфонд, и ФСЦП не являются госучреждениями, однако первый, например, управляет пакетом акций БСК, принадлежащий Башкирии. То есть он может распоряжаться дивидендами от «общей» — республиканской собственности. ФСЦП же позиционируется как организация, инвестирующая средства на строительство социальных объектов.
О том, что 11 февраля у горы Торатау состоится зимний Сабантуй, стало известно практически накануне. За два дня до мероприятия анонс появился на ресурсе Terrabashkiria. Сообщение подхватили лишь несколько СМИ и пабликов в социальных сетях.
В итоге некоторое число гостей «из народа» на празднике все же было — фотографии и короткие сообщения о проведенном Сабантуе появились в газете «Восход» Ишимбайского района, на сайте главы Башкирии и на других порталах.
Впрочем, часть местных жителей осталась недовольна проведением Сабантуя. Они отмечают, что шиханы являются особо охраняемой территорией, и большое число гостей здесь вредит природе.
Удивительно, но проведение у Торатау Сабантуя противоречит решению Радия Хабирова отказаться от массовых мероприятий вблизи горы. В мае прошлого года глава Башкирии заявлял, что никаких Сабантуев там больше не будет.
«Я публично хочу объявить. Я с местными жителями там поговорил, с учеными, мы Сабантуй большой на территории Торатау больше проводить не будем. 60 тысяч людей приходят, все вытаптывается и на горе, и вокруг, давайте побережем, это жемчужина, на самом деле. Лучше мы создадим условия: кто хочет — приезжает. А для проведения больших массовых событий Торатау как точку вычеркиваем, жители очень просили», — цитировал тогда Хабирова ТАСС.
Сейчас же местные жители удивлены, почему поручения главы не выполняются.