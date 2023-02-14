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Posted Сегодня, 20:13

Published Сегодня, 20:13

Modified Сегодня, 20:14

Updated Сегодня, 20:14

Бывший игрок «Зенита» подписал новый контракт с клубом MLS

Сегодня, 20:13
Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, ранее выступавший в составе «Зенита», продлил трудовое сотрудничество с «Остином».

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу американского клуба.

Согласно данным источника, контракт между 27-летним футболистом и командой MLS рассчитан до лета 2025 года. При этом в соглашении прописан пункт о его возможном продлении еще на один сезон.

Напомним, что за «Остин» Дриусси провел 55 матчей, забил 30 голов и отдал 9 результативных передач. В составе «Зенита» нападающий становился трехкратным чемпионом России.

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