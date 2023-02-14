Бывший игрок «Зенита» подписал новый контракт с клубом MLS

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу американского клуба.
Согласно данным источника, контракт между 27-летним футболистом и командой MLS рассчитан до лета 2025 года. При этом в соглашении прописан пункт о его возможном продлении еще на один сезон.
Напомним, что за «Остин» Дриусси провел 55 матчей, забил 30 голов и отдал 9 результативных передач. В составе «Зенита» нападающий становился трехкратным чемпионом России.