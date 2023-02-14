Бастрыкин взял на контроль ход дела о нарушениях при золотодобыче в Башкирии

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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды в Башкирии. Республиканскому рукодству СК РФ по РБ поручено доложить о ходе расследования данного уголовного дела и всех доводах заявителей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Сообщается, что жители республики массово обращаются к главе ведомства через соцсети с жалобами на золотодобытчиков. По словам местных жителей, коммерческая организация игнорирует требования экологического законодательства при золотодобыче на сельско-хозяйственных землях.
Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Следственного комитета, с просьбой проверить законность золотодобычи на землях сельско-хозяйственного пользования к главе ведомства обратились жители Халиловского сельсовета Абзелиловского района республики.
В СУ СК России по РБ в настоящий момент расследуется уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Напомним, ранее региональная прокуратура поручила Учалинской межрайонной прокуратуре провести проверку, по результатам которой были выявлены нарушения законодательства о недрах. Надзорное ведомство установило, что общество с ограниченной ответственностью «Гасадд» без лицензии добывало золото в Башкирии, что автоматически превращало деятельность компании в незаконную.
Позднее был выявлен факт организации ООО «Альтинвест» добычи драгоценных металлов в отсутствие лицензии, к которой привлечено 30 рабочих. Так в мае 2021 года на одной из оперативок в правительстве Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство тем, что компания, вероятным бенефициаром которой мог являться украинский политик Леонид Козаченко, занимается золотодобычей в Башкирии с грубыми нарушениями.