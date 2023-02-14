mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Бастрыкин взял на контроль ход дела о нарушениях при золотодобыче в Башкирии

14 февраля 2023, 05:52
Фото: 1MI
Добыча ценного драгметалла в Башкирии может осуществляться с нарушением законодательства

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении правил охраны окружающей среды в Башкирии. Республиканскому рукодству СК РФ по РБ поручено доложить о ходе расследования данного уголовного дела и всех доводах заявителей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Сообщается, что жители республики массово обращаются к главе ведомства через соцсети с жалобами на золотодобытчиков. По словам местных жителей, коммерческая организация игнорирует требования экологического законодательства при золотодобыче на сельско-хозяйственных землях.

Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Следственного комитета, с просьбой проверить законность золотодобычи на землях сельско-хозяйственного пользования к главе ведомства обратились жители Халиловского сельсовета Абзелиловского района республики.

В СУ СК России по РБ в настоящий момент расследуется уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Напомним, ранее региональная прокуратура поручила Учалинской межрайонной прокуратуре провести проверку, по результатам которой были выявлены нарушения законодательства о недрах. Надзорное ведомство установило, что общество с ограниченной ответственностью «Гасадд» без лицензии добывало золото в Башкирии, что автоматически превращало деятельность компании в незаконную.

Позднее был выявлен факт организации ООО «Альтинвест» добычи драгоценных металлов в отсутствие лицензии, к которой привлечено 30 рабочих. Так в мае 2021 года на одной из оперативок в правительстве Башкирии Радий Хабиров выразил недовольство тем, что компания, вероятным бенефициаром которой мог являться украинский политик Леонид Козаченко, занимается золотодобычей в Башкирии с грубыми нарушениями.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
Жители Башкирии попросили Хабирова сохранить знаменитое авиапредприятие «Молния»
Вчера, 12:55
В школах Уфы запретили празднование Дня святого Валентина
Сегодня, 03:24
Вонь и поломанный WI-FI: в каком состоянии находятся «теплые остановки» в Уфе
11 февраля 10:19
Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц «Башспирта»
Вчера, 12:09
Магия чисел: как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает
9 февраля 05:49