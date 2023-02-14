15 февраля в Уфе пройдут массовые проверки автобусов

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
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Завтра, 15 февраля, в Уфе пройдут массовые проверки пассажирского транспорта.
Как сообщает пресс-служба Минтранса Башкирии, направлены подобные проверки на снижение аварийности и нарушений ПДД водителями автобусов, а также на повышение безопасности перевозок пассажиров.
Ранее мы сообщали, что в Уфе пассажиры автобуса №167 поймали водителя за разговорами по телефону. Подчеркивается, что разговаривал водитель от остановки Телецентр и до Центрального рынка, при этом успевал принимать оплату за проезд.