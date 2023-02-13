Жители Башкирии попросили Хабирова сохранить знаменитое авиапредприятие «Молния»

Так, мужчина рассказывает, что в 1941 году, когда Авиационное конструкторское бюро было эвакуировано в Уфу из Рыбинска, «первые сотрудники предприятия прошли немыслимые испытания» по пути в башкирскую столицу. В частности, баржа, на которой переправляли людей, якобы вмерзла в лед, потому сотрудники, с его слов, были вынуждены идти пешком до железной дороги около 100 километров.