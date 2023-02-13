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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Жители Башкирии попросили Хабирова сохранить знаменитое авиапредприятие «Молния»

13 февраля 2023, 12:55
Фото: 1MI
Ранее Mkset сообщал, что на предприятии сменился гендиректор и в течение шести месяцев «Молния» прекратит свое существование как юридическое лицо.

Житель Башкирии обратился к главе республики с просьбой сохранить авиапредприятие «Молния» в Уфе. Письмо было опубликовано на сайте электронной приемной органов власти.

Так, мужчина рассказывает, что в 1941 году, когда Авиационное конструкторское бюро было эвакуировано в Уфу из Рыбинска, «первые сотрудники предприятия прошли немыслимые испытания» по пути в башкирскую столицу. В частности, баржа, на которой переправляли людей, якобы вмерзла в лед, потому сотрудники, с его слов, были вынуждены идти пешком до железной дороги около 100 километров.

— Это предприятие на протяжении своей истории выпустило множество приборов и аппаратов, которые используются в авиации и космосе. Считаю, что закрытие АКБ "Молния" повлечет ущерб стратегическим интересам не только Уфы, но и России, — пишет мужчина.

Автор обращения считает, что в сложившейся ситуации необходимо наращивать потенциал развития авиапромышленности, но никак не ликвидировать «сложившийся многолетним трудом коллектив предприятия».

Напомним, что Mkset рассказывал о возможном исчезновении знаменитого авиапредприятия «Молния» в Уфе. Началось все, со слов источника редакции, в январе после смены генерального директора предприятия — им стал Леонид Лузгин, который, по данным «СПАРК», также возглавляет «УАПО».

Так, источник Mkset, а также анонимный автор публикации в сообществе «Пикабу» сообщают, что «Молния» и «УАПО» в скором времени могут быть объединены, в результате чего штат якобы ждет сокращение. Между тем, как сообщили работникам, полностью свое существование, как юридическое лицо, прекратит «Молния», товарный знак предприятия якобы также использоваться не будет. 

«Новые боссы рвут систему»: в Уфе может исчезнуть знаменитое авиапредприятие «Молния»
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#Элина Сайфранова
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