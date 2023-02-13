Жители Башкирии попросили Хабирова сохранить знаменитое авиапредприятие «Молния»

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Житель Башкирии обратился к главе республики с просьбой сохранить авиапредприятие «Молния» в Уфе. Письмо было опубликовано на сайте электронной приемной органов власти.
Так, мужчина рассказывает, что в 1941 году, когда Авиационное конструкторское бюро было эвакуировано в Уфу из Рыбинска, «первые сотрудники предприятия прошли немыслимые испытания» по пути в башкирскую столицу. В частности, баржа, на которой переправляли людей, якобы вмерзла в лед, потому сотрудники, с его слов, были вынуждены идти пешком до железной дороги около 100 километров.
— Это предприятие на протяжении своей истории выпустило множество приборов и аппаратов, которые используются в авиации и космосе. Считаю, что закрытие АКБ "Молния" повлечет ущерб стратегическим интересам не только Уфы, но и России, — пишет мужчина.
Автор обращения считает, что в сложившейся ситуации необходимо наращивать потенциал развития авиапромышленности, но никак не ликвидировать «сложившийся многолетним трудом коллектив предприятия».
Напомним, что Mkset рассказывал о возможном исчезновении знаменитого авиапредприятия «Молния» в Уфе. Началось все, со слов источника редакции, в январе после смены генерального директора предприятия — им стал Леонид Лузгин, который, по данным «СПАРК», также возглавляет «УАПО».
Так, источник Mkset, а также анонимный автор публикации в сообществе «Пикабу» сообщают, что «Молния» и «УАПО» в скором времени могут быть объединены, в результате чего штат якобы ждет сокращение. Между тем, как сообщили работникам, полностью свое существование, как юридическое лицо, прекратит «Молния», товарный знак предприятия якобы также использоваться не будет.