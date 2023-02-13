Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц «Башспирта»

По информации пресс-служба СК Башкирии, в период с 2019 по 2020 года должностные лица компании заключили с единственным поставщиком более 4 тысяч договоров по завышенным ценам на закупку товаров, оказание услуг по завышенным ценам. При этом нарушены были конкурсные процедуры и требования ФЗ «О защите конкуренции».