Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц «Башспирта»

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту преступных действий должностных лиц АО «Башспирт» по статьям «превышение должностных полномочий», «мошенничество» и «присвоение и растрата».
По информации пресс-служба СК Башкирии, в период с 2019 по 2020 года должностные лица компании заключили с единственным поставщиком более 4 тысяч договоров по завышенным ценам на закупку товаров, оказание услуг по завышенным ценам. При этом нарушены были конкурсные процедуры и требования ФЗ «О защите конкуренции».
Кроме того, в 2019 году «Башспирт» заключил контракт аренды нежилого 3-этажного здания «Дома Бушмариных» сроком на 10 лет. Контракт на сумму 177 миллионов между компанией и индивидуальным предпринимателем заключен был без проведения конкурсных процедур.
— А когда собственник помещения сменился, в связи с повышением арендной платы АО «Башспирт» заключило с новым собственником дополнительное соглашение, согласившись с повышением арендной платы до 203 млн рублей. При этом само здание было приобретено по цене менее 21 млн рублей. После заключения договора аренды через дочернюю организацию АО «Башспирт» была закуплена мебель, а также проведен ремонт здания на общую сумму почти 50 млн рублей, что превышает стоимость его аренды за 5 лет. При этом стоимость работ и товаров была выше рыночной, а контрагентами выступали подконтрольные акционерному обществу лица и организации, — сообщают в СК Башкирии.
Следствие установило, что должностные лица «Башспирта» одобрили отчуждение объектов недвижимости, которые принадлежали «дочке» — ООО ТД «Башспирт». Подчеркивается, что отчуждались они по заниженной стоимости — 132 миллиона рублей, в то время как их рыночная стоимость — 200 миллионов рублей.
Покупателями объектов недвижимости были «знакомые, родственники и друзья аффилированных лиц из числа должностных лиц АО „Башспирт“, бывших сотрудников и членов совета директоров ООО ТД „Башспирт“». После чего между новыми собственниками и ООО ТД «Башспирт» заключены были договоры аренды указанных объектов на 10 лет с завышенной арендой.
Так, единственному акционеру АО «Башспирт» — Республике Башкортостан — был причинен ущерб в размере более 400 миллионов рублей. Преступные действия должностных лиц компании были выявлены следователями СК совместно с оперативниками ФСБ. На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также совершившие их лица.