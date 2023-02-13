Власти Башкирии решили развивать туризм, где жители годами жалуются на вонь в воздухе

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве республики 13 февраля рассказал о своей поездке в Стерлитамак. Также Хабиров посетил шихан Торатау в Ишимбайском районе республики, где провел встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Ключевой темой обсуждения в рамках визита министра стало развитие туризма в регионе, о чем глава республики в том числе рассказал на своей странице в соцсетях.
В комментариях под тем же самым постом жители Стерлитамака, Ишимбая и Салавата - городов, недалеко от которых как раз решили власти развивать туризм - в один голос заявляют об ужасающей экологической обстановке в своих городах. С их слов, уже в течение нескольких лет они вынуждены дышать воздухом, насквозь пропитанным ядовитыми испарениями химикатов. Местных жителей волнует не только повисшее в воздухе зловоние - граждане беспокоятся о том, как ежедневное вдыхание химических испарений сказывается на их здоровье.
Проблемы с экологией во многих городах Башкирии длятся уже не первый год. Так, в декабре 2020 года жители Стерлитамака и Салавата массово жаловались на ухудшение самочувствия, связывая это с жутким зловонием, накрывшим города накануне.
Так, в феврале 2023 года жители Ишимбая, Салавата и Стерлитамака, где, к слову, располагаются крупные промышленные заводы, вновь пожаловались на воздух, которым «невозможно дышать».
Один из пользователей предлагает следующую поездку властей организовать с посещением города Салават, добавляя, что без противогаза там не обойтись.
На комментарий отреагировал представитель регионального Минэкологии Азат Басыров, сообщивший следующее:
— Для контроля состояния атмосферного воздуха в городах республики организован круглосуточный отбор проб воздуха автоматизированными станциями контроля атмосферы и передвижными лабораториями Минэкологии Башкортостана, привлекаемыми к отборам при необходимости. При выявлении превышений ПДК загрязняющих веществ министерство проводит анализ и определяет вероятного источника выбросов. При принадлежности объектов, подлежащих контролю со стороны федеральных надзорных ведомств, информация по компетенции направляется в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан для организации проверочных мероприятий и используются для обоснования необходимости проведения проверок.
Об экологической обстановке также высказалась пользовательница Рита Ф.
— Что вы там, собрались туризм развивать в геопарке Торатау, и на это 552 млн выделяется, ну ну… может, половину отстегнете на снижение химвыбросов предприятиями, а то от наших газовых атак ваша идея с турзоной, боюсь, лопнет как воздушный шарик, туристы просто приезжать не будут, если только экстремалы и токсикоманы… Может, в первую очередь займетесь этим, — рассуждает девушка.
Примечательно, что и на этот комментарий ответили в Министерстве экологии.
— Для контроля состояния атмосферного воздуха в городах республики организован круглосуточный отбор проб воздуха автоматизированными станциями контроля атмосферы и передвижными лабораториями Минэкологии Башкортостана, привлекаемыми к отборам при необходимости. При выявлении превышений ПДК загрязняющих веществ министерство проводит анализ и определяет вероятный источник выбросов. При принадлежности объектов, подлежащих контролю со стороны федеральных надзорных ведомств, информация по компетенции направляется в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан для организации проверочных мероприятий и используются для обоснования необходимости проведения проверок. Кроме того, 10 февраля в Правительстве Республики Башкортостан под председательством заместителя Премьер-министра Ильшата Фазрахманова состоялось рабочее совещание по вопросу состояния атмосферного воздуха в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, на котором приняли участие представители органов власти, местного самоуправления, ЦУР Башкортостана, крупных промышленных предприятий республики. Минэкологии Башкортостана находится в конструктивном диалоге с предприятиями по обозначенным проблемам.
Отметим, что ранее столицу Башкирии посетил президент Владимир Путин. В ходе своего визита в Уфу президент встретился с главой республики, где в ходе общения напомнил Хабирову о проблемах, на которые региональным властям необходимо обратить внимание в первую очередь. Среди них вопросы экологии и окружающей среды.