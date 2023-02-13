Власти Башкирии решили развивать туризм, где жители годами жалуются на вонь в воздухе

В комментариях под тем же самым постом жители Стерлитамака, Ишимбая и Салавата - городов, недалеко от которых как раз решили власти развивать туризм - в один голос заявляют об ужасающей экологической обстановке в своих городах. С их слов, уже в течение нескольких лет они вынуждены дышать воздухом, насквозь пропитанным ядовитыми испарениями химикатов. Местных жителей волнует не только повисшее в воздухе зловоние - граждане беспокоятся о том, как ежедневное вдыхание химических испарений сказывается на их здоровье.