Власти Башкирии рассказали о спасении 5 человек под завалами в Турции

По информации главы Госкомитета по ЧС РБ Фарита Гумерова, волонтерами спасено было 5 человек, среди которых 14-летний мальчик и его родители, также 41-летняя женщина и 18-летний подросток. К сожалению, найдены ими были и 17 погибших.