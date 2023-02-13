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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Власти Башкирии рассказали о спасении 5 человек под завалами в Турции

Сегодня, 08:03
Оказывать помощь Турции отправились 25 волонтеров-спасателей.

В турецкий город Кахраманмараш прибыли 25 волонтеров-спасателей из Башкирии для оказания помощи стране в поиске и спасении граждан, оказавшихся под завалами после разрушительного землетрясения.

По информации главы Госкомитета по ЧС РБ Фарита Гумерова, волонтерами спасено было 5 человек, среди которых 14-летний мальчик и его родители, также 41-летняя женщина и 18-летний подросток. К сожалению, найдены ими были и 17 погибших.

Радий Хабиров в свою очередь отметил, что на этой неделе имеет смысл возвращать спасателей в Россию.

— На этой неделе туда будет заходить техника и мало вероятно, что спасатели такого уровня уже будут нужны. Посмотрите, и наверное на этой неделе надо возвращать спасателей. Сами определитесь когда, посоветуйтесь с турецкой стороной. […] Спасибо им большое, очень правильно в тяжелую минуту, там такая страшная трагедия, — Радий Хабиров.
#Элина Сайфранова
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