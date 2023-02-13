Власти Башкирии отказали многодетной матери в жилье из-за отсутствия в бюджете денег

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Многодетная мать Альбина Г. из Гафурийского района обратилась к главе Башкирии с просьбой посодействовать в улучшении жилищных условий. Девушка сообщила, что вместе с пятью детьми проживает в старом «холодном» доме, где также присутствует постоянная сырость.
— Дом у нас старый, 18 кв. м. - для нас это очень маленький, так как каждому полагается 33 кв.м., тем более у меня и девочки, и сын, каждому из них надо свой уголок, дома сырость, зимой холодно, дети болеют, постоянно лежим в больнице, — рассказывает Альбина Г.
Записала девушка также и видеообращение, в котором добавила, что из-за наличия сырости дома ребенку необходимо делать ингаляции, без которых, с ее слов, «он постоянно задыхается». Так, с 2019 года, по словам Альбины, она стоит в очереди на улучшении жилищных условий, однако каких-либо продвижений пока нет.
В администрации Гафурийского района подтвердили, что с 2019 года семья действительно состоит на учете в жилищной комиссии администрации в качестве нуждающейся в жилых помещениях по договору социального найма по категории многодетная, малообеспеченная семья.
Однако на просьбу сдвинуть дело с «мертвой точки» ответили просто — «район не располагает финансовыми возможностями для строительства и предоставления жилья нуждающимся в нём семьям».
— По состоянию на февраль 2023 года в Республиканском списке многодетных семей, ваша семья числится под номером 1664. Дата постановки на учет — 22 марта 2022 года. В соответствии с законодательством, на предоставление социальной выплаты отдельной категории многодетных семей на приобретение жилья предусмотрен объем средств, который позволяет оказать государственную поддержку ориентировочно 60 многодетным семьям. Жилищный сертификат вашей семье выдадут по мере продвижения очередности, в зависимости от объема выделяемых средств из бюджета Республики Башкортостан, — заявили в администрации Гафурийского района.
В муниципалитете также добавили, что улучшить свои жилищные условия можно путем участия в федеральных и республиканских жилищных программах.