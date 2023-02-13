Власти Башкирии отказали многодетной матери в жилье из-за отсутствия в бюджете денег

Записала девушка также и видеообращение, в котором добавила, что из-за наличия сырости дома ребенку необходимо делать ингаляции, без которых, с ее слов, «он постоянно задыхается». Так, с 2019 года, по словам Альбины, она стоит в очереди на улучшении жилищных условий, однако каких-либо продвижений пока нет.