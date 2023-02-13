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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

«В ужасном состоянии»: Хабиров поручил провести ремонт в здании Союза писателей в Уфе

Сегодня, 07:18

Хабиров рассказал об ужасном состоянии здания Союза писателей в Уфе

Об этом Радий Хабиров сообщил сегодня на оперативном совещании.

Сегодня, 13 февраля, в ходе оперативного совещания в ЦУРе глава Башкирии рассказал об ужасном состоянии здания, в котором находится Союз писателей Башкирии.

— Мы договорили, чтобы уже летом там начали ремонт. Они (члены союза писателей — прим. ред.) там оказывается не сидят, потому что крыша течет. Прекрасное здание, мы посмотрели, оно было передано Союзу писателей в 1984 году, прошло почти 40 лет и там ремонт никогда не делали, — Радий Хабиров.

Предлагается также организовать в здании литературный салон, чтобы «молодые поэты и писатели приходить». Так, глава региона поручил министру культуры Башкирии начинать работу.

#Элина Сайфранова
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