В Учалинской филармонии подвели итоги Спартакиады-2022

В ходе торжественной церемонии были отмечены не только командные успехи, но и личные достижения спортсменов Учалинского ГОКа. В частности, в 2022 году учалинские шахматисты стали Чемпионами УГМК, а многоборцы ГТО — бронзовыми призерами. Почетные грамоты и денежные премии присуждались за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в системе комбината, за активное участие в спортивной жизни предприятия. Украшением церемонии награждения стали танцевальные номера образцовой студии бального танца «Кристалл» и Заслуженного ансамбля народного танца «Ляйсян», выступление группы «НУР».