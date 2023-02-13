В Учалинской филармонии подвели итоги Спартакиады-2022

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Поздравления с получением заслуженных наград принимали более 50 работников ГОКа, принявших активное участие в соревнованиях по 24 виду спорта, включая соревнования по биатлону и триатлону, полумарафоны и легкоатлетические забеги.
Напомним, в ежегодной Спартакиаде Учалинского ГОКа активное участие традиционно принимают все цеха и подразделения. В результате подсчета набранных в прошлом году баллов были определены самые сильные команды. Так, первое место заняла команда обогатительной фабрики, второе — команда энергоцеха, третье — команда Учалинского подземного рудника.
В ходе торжественной церемонии были отмечены не только командные успехи, но и личные достижения спортсменов Учалинского ГОКа. В частности, в 2022 году учалинские шахматисты стали Чемпионами УГМК, а многоборцы ГТО — бронзовыми призерами. Почетные грамоты и денежные премии присуждались за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в системе комбината, за активное участие в спортивной жизни предприятия. Украшением церемонии награждения стали танцевальные номера образцовой студии бального танца «Кристалл» и Заслуженного ансамбля народного танца «Ляйсян», выступление группы «НУР».
В ходе торжественной церемонии были отмечены не только командные успехи, но и личные достижения спортсменов Учалинского ГОКа. В частности, в 2022 году учалинские шахматисты стали Чемпионами УГМК, а многоборцы ГТО — бронзовыми призерами. Почетные грамоты и денежные премии присуждались за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в системе комбината, за активное участие в спортивной жизни предприятия. Украшением церемонии награждения стали танцевальные номера образцовой студии бального танца «Кристалл» и Заслуженного ансамбля народного танца «Ляйсян», выступление группы «НУР».