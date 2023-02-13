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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Учалинской филармонии подвели итоги Спартакиады-2022

13 февраля 2023, 09:35
Фото: 1MI
В Учалинской филармонии прошла торжественная церемония награждения спортсменов Учалинского горно-обогатительного комбината по итогам 2022 года.

Поздравления с получением заслуженных наград принимали более 50 работников ГОКа, принявших активное участие в соревнованиях по 24 виду спорта, включая соревнования по биатлону и триатлону, полумарафоны и легкоатлетические забеги.

Напомним, в ежегодной Спартакиаде Учалинского ГОКа активное участие традиционно принимают все цеха и подразделения. В результате подсчета набранных в прошлом году баллов были определены самые сильные команды. Так, первое место заняла команда обогатительной фабрики, второе — команда энергоцеха, третье — команда Учалинского подземного рудника.

Фото: УГОК
Фото: УГОК

В ходе торжественной церемонии были отмечены не только командные успехи, но и личные достижения спортсменов Учалинского ГОКа. В частности, в 2022 году учалинские шахматисты стали Чемпионами УГМК, а многоборцы ГТО — бронзовыми призерами. Почетные грамоты и денежные премии присуждались за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в системе комбината, за активное участие в спортивной жизни предприятия. Украшением церемонии награждения стали танцевальные номера образцовой студии бального танца «Кристалл» и Заслуженного ансамбля народного танца «Ляйсян», выступление группы «НУР».

В ходе торжественной церемонии были отмечены не только командные успехи, но и личные достижения спортсменов Учалинского ГОКа. В частности, в 2022 году учалинские шахматисты стали Чемпионами УГМК, а многоборцы ГТО — бронзовыми призерами. Почетные грамоты и денежные премии присуждались за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в системе комбината, за активное участие в спортивной жизни предприятия. Украшением церемонии награждения стали танцевальные номера образцовой студии бального танца «Кристалл» и Заслуженного ансамбля народного танца «Ляйсян», выступление группы «НУР».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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