В Новосибирске подтвердили гибель 14 человек при взрыве газа в доме

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Губернатор выразил соболезнования близким погибшим, пишет газета “Известия”.
Напомним, бытовой газ взорвался в доме на Линейной 9 февраля. 30 квартир, по данным регионального МЧС, оказалось разрушено. Площадь обрушения составило 200 квадратных метров.
Уже 10 февраля спасатели закончили разбор завалов. Спасателям удалось извлечь из-под обломков 14 жильцов, среди которых был ребёнок. 9 пострадавших с травмами были доставлены в местные медучреждения.
Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим — по 200 000 – 400 000 рублей.