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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Новосибирске подтвердили гибель 14 человек при взрыве газа в доме

Сегодня, 16:28
Глава региона Андрея Травникова подтвердил гибель 14 граждан при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Новосибирске.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшим, пишет газета “Известия”.

Напомним, бытовой газ взорвался в доме на Линейной 9 февраля. 30 квартир, по данным регионального МЧС, оказалось разрушено. Площадь обрушения составило 200 квадратных метров.

Уже 10 февраля спасатели закончили разбор завалов. Спасателям удалось извлечь из-под обломков 14 жильцов, среди которых был ребёнок. 9 пострадавших с травмами были доставлены в местные медучреждения.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим — по 200 000 – 400 000 рублей.

 



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