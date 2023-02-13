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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В МинЖКХ Башкирии рассказали, как защитить себя от лишних начислений за «коммуналку»

13 февраля 2023, 06:43
Фото: 1MI
Чаще всего ситуации с ошибочными начислениями происходят при смене управляющей компании.

В МинЖКХ Башкирии рассказали, как защитить себя от ошибочных начислений за коммунальные услуги. В министерстве подчеркнули, что такие ситуации зачастую могут возникнуть при смене управляющей компании.

Так, для защиты своих интересов жителям необходимо сохранять платежные квитанции за квартиру как минимум в течение трех лет. Сразу выбрасывать по истечению данного срока не рекомендуется, так как извещение может прийти в самый последний момент.

Кроме того, в ведомстве советуют подтверждать электронные платежи сохраненными или распечатанными чеками.

— Это нужно на случай, если банк заблокировал ваш счёт или у него отозвали лицензию, а управляющая компания просит подтвердить ваши платежи, — добавляют в МинЖКХ.

Ранее мы сообщали, что в квитанциях у уфимцев за отопление в январе появились новые строки. Коснулись изменение жильцов многоквартирных домов, в которых установлены индивидуальные приборы учета тепла.

К слову, само потребление тепла в январе этого года выросло на 15,2%, что отразилось и на суммах в платежках. 

#Элина Сайфранова
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