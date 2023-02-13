В МинЖКХ Башкирии рассказали, как защитить себя от лишних начислений за «коммуналку»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В МинЖКХ Башкирии рассказали, как защитить себя от ошибочных начислений за коммунальные услуги. В министерстве подчеркнули, что такие ситуации зачастую могут возникнуть при смене управляющей компании.
Так, для защиты своих интересов жителям необходимо сохранять платежные квитанции за квартиру как минимум в течение трех лет. Сразу выбрасывать по истечению данного срока не рекомендуется, так как извещение может прийти в самый последний момент.
Кроме того, в ведомстве советуют подтверждать электронные платежи сохраненными или распечатанными чеками.
— Это нужно на случай, если банк заблокировал ваш счёт или у него отозвали лицензию, а управляющая компания просит подтвердить ваши платежи, — добавляют в МинЖКХ.
Ранее мы сообщали, что в квитанциях у уфимцев за отопление в январе появились новые строки. Коснулись изменение жильцов многоквартирных домов, в которых установлены индивидуальные приборы учета тепла.
К слову, само потребление тепла в январе этого года выросло на 15,2%, что отразилось и на суммах в платежках.