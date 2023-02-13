В Корпорации МСП рассказали о мерах поддержки высокотехнологичным компаниям

После подведения итогов 2022 года было решено внести в программу льготного кредитования высокотеха некоторые коррективы, чтобы упростить условия участия в ней. Об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич. Он рассказал, что в этом году сократили перечень обязательных документов для подтверждения инновационности проекта. Также сняты все ограничения по количеству кредитных договоров в рамках программы и упрощены условия расчета темпов роста выручки и определения основного вида деятельности заявителя. Специалисты корпорации помогают и непосредственно с оформлением займа, а именно — с подготовкой необходимого для банка пакета документов.