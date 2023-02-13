В Корпорации МСП рассказали о мерах поддержки высокотехнологичным компаниям

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Отмечается, что поддержка будет оказана более 100 предприятиям, общая сумма выделенных средств составит не менее 15 млрд рублей, сообщает ТАСС.
После подведения итогов 2022 года было решено внести в программу льготного кредитования высокотеха некоторые коррективы, чтобы упростить условия участия в ней. Об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич. Он рассказал, что в этом году сократили перечень обязательных документов для подтверждения инновационности проекта. Также сняты все ограничения по количеству кредитных договоров в рамках программы и упрощены условия расчета темпов роста выручки и определения основного вида деятельности заявителя. Специалисты корпорации помогают и непосредственно с оформлением займа, а именно — с подготовкой необходимого для банка пакета документов.
Уже сейчас заявку можно подать в электронном виде через цифровую платформу МСП.РФ, после этого она будет направлена в МСП Банк.
В первую очередь на получение финансовой поддержки могут рассчитывать предприятия из 16 отраслей. Это малый и средний бизнес, имеющий отношение к искусственному интеллекту, коммуникационным технологиям, интернету вещей, новым производственным и генетическим технологиям, биотехнологиям и фармацевтике, технологиям новых материалов и веществ.
В экспертный совет, который рассматривает заявки, входят специалисты Корпорации МСП, а также представители регионов, «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства стратегических инициатив и другие.
Льготную программу кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса реализует МСП Банк совместно с Минэкономразвития в рамках федпроекта «Взлет — от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации, от всех участников программы, помимо соответствия 16 приоритетным отраслям, требуется соблюдение еще ряда критериев: годовая выручка должна быть не менее 100 млн рублей, а ее среднегодовой прирост не менее 12%. Кроме того, у предприятия должны быть права на результаты интеллектуальной деятельности.