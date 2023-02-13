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Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО сержантом Рифом Шайхетдиновым

Сегодня, 03:27
Об этом сообщает глава Илишевского района Ильдар Мустафин.

В Илишевском районе простились с 45-летним сержантом Рифом Шайхетдиновым. По информации главы муниципалитета Ильдара Мустафина, мужчина погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Посмертно представлен к Ордену мужества.

Известно, что родился Риф Шайхетдинов в деревне Абдуллино, после получения профессии водится СПТУ-86 был призван в армию, где уже служил страшим химиком.

— Начал свою трудовую деятельность в Пожарной части (ПСЧ-122) с. Верхнеяркеево на должности пожарного. За время работы принимал активное участие в культурных, спортивных мероприятиях трудового коллектива. С 2012 г. работал в разных организациях на различных должностях, — пишет Ильдар Мустафин.

Участие в специальной военной операции на Украине Риф Шайхетдинов принимал с июня 2022. По информации Ильдара Мустафина, погиб 29 января 2023 года.

Фото: Ильдар Мустафин // vk.com
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