Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В Илишевском районе простились с 45-летним сержантом Рифом Шайхетдиновым. По информации главы муниципалитета Ильдара Мустафина, мужчина погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Посмертно представлен к Ордену мужества.
Известно, что родился Риф Шайхетдинов в деревне Абдуллино, после получения профессии водится СПТУ-86 был призван в армию, где уже служил страшим химиком.
— Начал свою трудовую деятельность в Пожарной части (ПСЧ-122) с. Верхнеяркеево на должности пожарного. За время работы принимал активное участие в культурных, спортивных мероприятиях трудового коллектива. С 2012 г. работал в разных организациях на различных должностях, — пишет Ильдар Мустафин.
Участие в специальной военной операции на Украине Риф Шайхетдинов принимал с июня 2022. По информации Ильдара Мустафина, погиб 29 января 2023 года.