В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 31-летним Александром Калашниковым

Известно, что родился Александр Калашников в Сибае, окончил Сибайский многопрофильный колледж по специальности «Подземная разработка полезных ископаемых». В армию был призван в ноябре 2010 года, а в июле 2022 года добровольно заключил краткосрочный контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы для участия в специальной военной операции.