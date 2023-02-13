В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 31-летним Александром Калашниковым

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Накануне, 12 февраля, в Сибае простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине 31-летним младшим сержантом Александром Калашниковым. Указом президента награжден Орденом мужества посмертно. Об этом в своих социальных сетях сообщает администрация города.
Известно, что родился Александр Калашников в Сибае, окончил Сибайский многопрофильный колледж по специальности «Подземная разработка полезных ископаемых». В армию был призван в ноябре 2010 года, а в июле 2022 года добровольно заключил краткосрочный контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы для участия в специальной военной операции.
По информации администрации города, погиб младший сержант 1 февраля при выполнении боевых задач.