В Башкирии похолодает до -23 градусов

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие три дня в республике. Так, сегодня температура воздуха днем составит -4…-9 градусов, ожидается небольшой снег, а ветер юго-западный умеренный.
Завтра, 14 февраля, ночью текстолит термометра покажет -7…-12 градусов, а при прояснениях -15…-20 градусов. Днем потеплеет до -3 градусов. В остальном без изменений.
Во вторник, 15 февраля, ночью похолодает до -14 градусов, а при прояснениях и вовсе до -23 градусов. Днем температура воздуха составит -5…-10 градусов. Местами пройдёт небольшой снег, а ветер южный, юго-восточный умеренный.