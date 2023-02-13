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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

В Башкирии похолодает до -23 градусов

13 февраля 2023, 03:43
Фото: 1MI
Ожидается в ближайшие дни и небольшой снег.

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие три дня в республике. Так, сегодня температура воздуха днем составит -4…-9 градусов, ожидается небольшой снег, а ветер юго-западный умеренный.

Завтра, 14 февраля, ночью текстолит термометра покажет -7…-12 градусов, а при прояснениях -15…-20 градусов. Днем потеплеет до -3 градусов. В остальном без изменений.

Во вторник, 15 февраля, ночью похолодает до -14 градусов, а при прояснениях и вовсе до -23 градусов. Днем температура воздуха составит -5…-10 градусов. Местами пройдёт небольшой снег, а ветер южный, юго-восточный умеренный.

#Элина Сайфранова
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