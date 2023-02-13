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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

В Башкирии до конца 2023 года закроют для проезда участок трассы Уфа-Бирск-Янаул

13 февраля 2023, 15:54
Фото: 1MI
Для проезда автомобилей на этом участке будет действовать временная объездная дорога

С сегодняшнего дня и до конца 2023 года в Бураевском районе Башкирии для проезда будет закрыт участок (км 159+550 — км 159+850) автодороги Уфа — Бирск — Янаул. Таким образом, участок будет недоступен для проезда с 13 февраля по 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Изменения связаны со строительством автомобильной дороги «Казань — Екатеринбург» на участке «Дюртюли — Ачит». Отмечается, что в указанный период автомобилисты смогут передвигаться по временной объездной дороге.

В Минтрансе также подчеркивают, что на данном участке появятся предупреждающие дорожные знаки.

 

#Азамат Нухов
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