В Башкирии до конца 2023 года закроют для проезда участок трассы Уфа-Бирск-Янаул

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
С сегодняшнего дня и до конца 2023 года в Бураевском районе Башкирии для проезда будет закрыт участок (км 159+550 — км 159+850) автодороги Уфа — Бирск — Янаул. Таким образом, участок будет недоступен для проезда с 13 февраля по 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Изменения связаны со строительством автомобильной дороги «Казань — Екатеринбург» на участке «Дюртюли — Ачит». Отмечается, что в указанный период автомобилисты смогут передвигаться по временной объездной дороге.
В Минтрансе также подчеркивают, что на данном участке появятся предупреждающие дорожные знаки.