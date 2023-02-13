В Башкирии до конца 2023 года закроют для проезда участок трассы Уфа-Бирск-Янаул

С сегодняшнего дня и до конца 2023 года в Бураевском районе Башкирии для проезда будет закрыт участок (км 159+550 — км 159+850) автодороги Уфа — Бирск — Янаул. Таким образом, участок будет недоступен для проезда с 13 февраля по 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.