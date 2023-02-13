У некоторых жителей Башкирии вырастут счета за «коммуналку» с 1 марта 2023 года

Сообщается, что соответствующие изменения в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов при использовании имущества в многоквартирных домах внес кабмин. При этом подчеркивается, что цель введения поправок заключается в том, чтобы приблизить расчетные значения потребления коммунальных услуг и ресурсов к уровню фактического потребления. Изменения, в свою очередь, затронут размеры оплаты горячей и холодной воды, электричества и водоотведения. Также будет введен норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды.