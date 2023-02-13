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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

У некоторых жителей Башкирии вырастут счета за «коммуналку» с 1 марта 2023 года

13 февраля 2023, 13:47
Фото: 1MI
Соответствующие поправки внес кабмин

Потребляемые на общедомовые нужды (ОДН) коммунальные ресурсы собственники жилья с 1 марта будут оплачивать по-новому — исходя из фактического потребления, если установлен счетчик, а если его нет, то по измененным нормативам. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Сообщается, что соответствующие изменения в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов при использовании имущества в многоквартирных домах внес кабмин. При этом подчеркивается, что цель введения поправок заключается в том, чтобы приблизить расчетные значения потребления коммунальных услуг и ресурсов к уровню фактического потребления. Изменения, в свою очередь, затронут размеры оплаты горячей и холодной воды, электричества и водоотведения. Также будет введен норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды.

В настоящий момент нормативы формируются исходя из мощности подключаемого оборудования и удельных расходов ресурсов. Согласно же новым правилам за основу можно брать показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах — в соответствии с методом аналогов. Нормативы сможет изменить своим решением суд, если будет доказано, что их установили с нарушениями.

Как сообщила изданию глава «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая, люди будут платить равномерно в течение года. Цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост.

При этом, про словам Вепрецкой, жители смогут самостоятельно устанавливать нормативы потребления внутри дома. Нормативы, в свою очередь, должны быть приближены к фактическому потреблению.

 

 

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