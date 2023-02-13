Пьяные врачи, памятник Рахимову и просьбы сохранить «Молнию»

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Рахимова. Так, его имя будет присвоено Башкирской республиканской гимназии-интернату №3, и Башкирской гимназии села Мраково. Также в Уфе в честь Рахимова назовут одну из центральных городских улиц, установят памятник и мемориальную доску на доме, где проживал политик.
В Уфе возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Башспирт» по статьям «превышение должностных полномочий», «мошенничество», «присвоение» и «растрата». Как сообщает СК по РБ, своими действиями они нанесли республике ущерб на сумму порядка 400 миллионов рублей. Так, за год компания заключила более четырёх тысяч договоров с единственным поставщиком на закупку товаров и оказание услуг по завышенным ценам, тем самым были нарушены конкурсные процедуры и требования ФЗ «О защите конкуренции». Также ранее компания заключила контракт на аренду «Дома Бушмариных». Сумма сделки составила порядка 177 миллионов рублей, при этом контракт был заключен без проведения соответствующих конкурсных процедур. Подробнее об обвинениях предъявленных должностным лицам «Башспирта», Mkset рассказывал здесь.
В Бураевском районе Башкирии с сегодняшнего дня и до конца 2023 года будет ограничено движение транспорта на участке трассы Уфа — Бирск — Янаул. Речь идет об участке (км 159+550 — км 159+850). Ограничение вводится в связи со строительными работами на автодороге «Казань — Екатеринбург», при этом отмечается, что для автомобилистов будет действовать временная объездная дорога.
Житель Башкирии обратился к главе республики с просьбой сохранить авиапредприятие «Молния» в Уфе. По словам мужчины, предприятие на протяжении своей истории выпустило множество приборов и аппаратов для космоса и авиации. В свою очередь, закрытие АКБ «Молния» повлечет ущерб стратегическим интересам не только Уфы, но и России. Как отмечает автор обращения, в сложившейся ситуации необходимо наращивать потенциал развития авиапромышленности, но никак не ликвидировать «сложившийся многолетним трудом коллектив предприятия». Ранее Mkset рассказывал об АКБ «Молния»: после смены руководства на предприятии поползли слухи о его скором закрытии. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.
Уфимка Юлия пожаловалась на якобы пьяных врачей в инфекционном отделении ГКБ Демского района Уфы. Женщина обратилась в больницу с жалобами на боли в животе женщина в ночь с 11 на 12 февраля, и на тот момент, с ее слов, якобы находилась на девятой неделе беременности. Медперсонал в отделении, по её словам, пребывал в нетрезвом состоянии, также женщине хамили и насмехались над её лишним весом. Ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве.
Многодетная мать Альбина Г. из Гафурийского района обратилась к главе Башкирии с просьбой посодействовать в улучшении жилищных условий. Девушка сообщила, что вместе с пятью детьми проживает в старом «холодном» доме, где также присутствует постоянная сырость. На комментарий отреагировали в районной администрации, сообщив, что у муниципалитета нет денег строительства и предоставления жилья нуждающимся в нём семьям.