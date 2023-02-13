Пьяные врачи, памятник Рахимову и просьбы сохранить «Молнию»

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Башспирт» по статьям «превышение должностных полномочий», «мошенничество», «присвоение» и «растрата». Как сообщает СК по РБ, своими действиями они нанесли республике ущерб на сумму порядка 400 миллионов рублей. Так, за год компания заключила более четырёх тысяч договоров с единственным поставщиком на закупку товаров и оказание услуг по завышенным ценам, тем самым были нарушены конкурсные процедуры и требования ФЗ «О защите конкуренции». Также ранее компания заключила контракт на аренду «Дома Бушмариных». Сумма сделки составила порядка 177 миллионов рублей, при этом контракт был заключен без проведения соответствующих конкурсных процедур. Подробнее об обвинениях предъявленных должностным лицам «Башспирта», Mkset рассказывал здесь.