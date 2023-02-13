Правовед Волынец выступила против запрета Дня святого Валентина в России

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Вместо резкого отказа от этого западного праздника лучше отмечать День святых Петра и Февронии, дата памяти которых – 8 июля, пишут NEWS.ru.
Уже 30 лет жители России каждый год 14 февраля отмечают День всех влюбленных. Этот навязанный Западом праздник россиянам чужд, и они чувствуют это. Однако традиции и привычки в один день не изменить, поэтому отменять его не имеет смысла. Другое дело – перенести дату. Например, на 8 июля, когда христиане отмечают День святых Петра и Февронии, а в миру – День семьи, любви и верности.
Праздновать нужно свои исторические, памятные даты, а не чужие, считает Волынец. Соответствующие мероприятия нужно проводить в учреждения культуры, продвигать в СМИ, а также привлекать для этих целей лидеров общественного мнения.
14 февраля жители многих стран дарят своим возлюбленным романтичные подарки и небольшие открытки с признаниями в чувствах – валентинки. Известно, что в Древнем Риме жило два святых по имени Валентин. Одни был римским пресвитером, второй – епископом провинции Интерамна. Оба приняли мученическую смерть и были причислены христианским сообществом к лику святых мучеников.