Правовед Волынец выступила против запрета Дня святого Валентина в России

Уже 30 лет жители России каждый год 14 февраля отмечают День всех влюбленных. Этот навязанный Западом праздник россиянам чужд, и они чувствуют это. Однако традиции и привычки в один день не изменить, поэтому отменять его не имеет смысла. Другое дело – перенести дату. Например, на 8 июля, когда христиане отмечают День святых Петра и Февронии, а в миру – День семьи, любви и верности.