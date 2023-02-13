mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

«Не надо нам таких депутатов»: Хабиров раскритиковал депутата из-за незаконной свалки

13 февраля 2023, 08:52
Фото: 1MI
Компания депутата из партии «Единая Россия», со слов Радия Хабирова, сбрасывала автомобили на незаконную свалку вблизи села Мишкино.

Сегодня, 13 февраля, глава Башкирии раскритиковал депутата партии «Единая Россия», чья компания скидывала на незаконную свалку вблизи села Мишкина и полигон ТБО автомобили.

Занималась этим, как сообщает Радий Хабиров, компания «Стройпроект», которая принадлежит Шамсутдинову Р. Р. — бизнесмену и депутату совета от «Единой России». Он и был привлечен к административной ответственности.

Так, глава региона поручил администрации и исполкому партии разобраться в данном случае. 

— Не надо нам таких депутатов. Если эти факты подтверждаются, сами перепроверьте. Мы значит одной рукой гребем эти свалки, значит, куча денег туда у нас уходит. А с другого бока наш депутат туда подгребает — так не бывает. Разберитесь и у главы спросите, что там происходит. Подчеркиваю, не надо нам таких депутатов, у нас много достойных людей, — заявил Радий Хабиров.
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Жители Башкирии попросили Хабирова сохранить знаменитое авиапредприятие «Молния»
Сегодня, 12:55
«Довели до истерики»: беременная уфимка пожаловалась на пьяных врачей в больнице
Сегодня, 11:53
Власти Башкирии отказали многодетной матери в жилье из-за отсутствия в бюджете денег
Сегодня, 11:44
Вонь и поломанный WI-FI: в каком состоянии находятся «теплые остановки» в Уфе
11 февраля 10:19
Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц «Башспирта»
Сегодня, 12:09
Магия чисел: как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает
9 февраля 05:49