«Не надо нам таких депутатов»: Хабиров раскритиковал депутата из-за незаконной свалки

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Сегодня, 13 февраля, глава Башкирии раскритиковал депутата партии «Единая Россия», чья компания скидывала на незаконную свалку вблизи села Мишкина и полигон ТБО автомобили.
Занималась этим, как сообщает Радий Хабиров, компания «Стройпроект», которая принадлежит Шамсутдинову Р. Р. — бизнесмену и депутату совета от «Единой России». Он и был привлечен к административной ответственности.
Так, глава региона поручил администрации и исполкому партии разобраться в данном случае.
— Не надо нам таких депутатов. Если эти факты подтверждаются, сами перепроверьте. Мы значит одной рукой гребем эти свалки, значит, куча денег туда у нас уходит. А с другого бока наш депутат туда подгребает — так не бывает. Разберитесь и у главы спросите, что там происходит. Подчеркиваю, не надо нам таких депутатов, у нас много достойных людей, — заявил Радий Хабиров.