Хабиров анонсировал изменения на советской площади в Уфе

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Радий Хабиров поручил организовать на Советской площади в Уфе книжную ярмарку. Заняться реализацией проекта поручено министру культуры Башкирии Амине Шафиковой. Об этом глава региона сообщил сегодня в ходе совещания в ЦУРе.
Так, первая книжная ярмарка должна быть открыта в конце мая и продлиться в течение одной недели.
— Наичнайте к этому готовиться. Это и книжная ярмарка, это выступления со своими произведениями маститых и начинающих народных поэтов и писателей. Такая программа, - Радий Хабиров.