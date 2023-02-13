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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Хабиров анонсировал изменения на советской площади в Уфе

13 февраля 2023, 07:26
Фото: mkset.ru
Готовиться к изменениям чиновникам поручили уже сейчас.

Радий Хабиров поручил организовать на Советской площади в Уфе книжную ярмарку. Заняться реализацией проекта поручено министру культуры Башкирии Амине Шафиковой. Об этом глава региона сообщил сегодня в ходе совещания в ЦУРе.

Так, первая книжная ярмарка должна быть открыта в конце мая и продлиться в течение одной недели.

— Наичнайте к этому готовиться. Это и книжная ярмарка, это выступления со своими произведениями маститых и начинающих народных поэтов и писателей. Такая программа, - Радий Хабиров. 

 

#Элина Сайфранова
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