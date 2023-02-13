Глава Башкирии учредил новые стипендии

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Глава Башкирии Радий Хабиров учредил стипендии для спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие спорта.
Так, стипендии получат обладатели призовых мест — золотых, серебряных и бронзовых медалей за участие олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр и спортивных мероприятиях, в которых спортсмены принимали участие в составе олимпийской, паралимпийской и сурдлимпийской сборных команд России.
Размер стипендии варьируется: 30 000, 25 000, 20 000 рублей в месяц в зависимости от занятого спортсменом призового места. В свою очередь, наставники, подготовившие спортсменов, будут получать 50% от размера стипендии спортсмена за один наивысший результат.