Глава Башкирии учредил новые стипендии

Размер стипендии варьируется: 30 000, 25 000, 20 000 рублей в месяц в зависимости от занятого спортсменом призового места. В свою очередь, наставники, подготовившие спортсменов, будут получать 50% от размера стипендии спортсмена за один наивысший результат.