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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Глава Башкирии учредил новые стипендии

13 февраля 2023, 09:23
Фото: 1MI

Глава Башкирии учредил стипендии за выдающиеся спортивные достижения

Спортсмены, занявшие призовые места в олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр и спортивных мероприятиях, будут ежемесячно получать от 20 до 30 тысяч рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров учредил стипендии для спортсменов и тренеров, которые внесли значительный вклад в развитие спорта.

Так, стипендии получат обладатели призовых мест — золотых, серебряных и бронзовых медалей за участие олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр и спортивных мероприятиях, в которых спортсмены принимали участие в составе олимпийской, паралимпийской и сурдлимпийской сборных команд России.

Размер стипендии варьируется: 30 000, 25 000, 20 000 рублей в месяц в зависимости от занятого спортсменом призового места. В свою очередь, наставники, подготовившие спортсменов, будут получать 50% от размера стипендии спортсмена за один наивысший результат.

 

#Азамат Нухов#Общество
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