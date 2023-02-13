Глава Башкирии подписал указ об увековечении памяти Муртазы Рахимова

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти Муртазы Рахимова.



Сообщается, что имя первого президента республики Башкортостан будет присвоено Башкирской республиканской гимназии-интернату №3 и Башкирской гимназия села Мраково. Также региональное правительство должно внести предложения по присвоению имени Муртазы Рахимова одному из республиканских образовательных учреждений, а Администрация Уфы — одной из центральных улиц города.



Кроме того, в Уфе появится памятник первому президенту Башкирии и мемориальная доска на доме, где он проживал. На малой родине политика — в деревне Таваканово Кугарчинского района будет открыт музей.