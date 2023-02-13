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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Глава Башкирии подписал указ об увековечении памяти Муртазы Рахимова

13 февраля 2023, 15:05
Фото: 1MI
В честь первого президента республики будут названы школы, образовательное учреждение и улица. В Уфе Муртазе Рахимову установят памятник, а также мемориальную доску на доме, где он проживал

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти Муртазы Рахимова.

Сообщается, что имя первого президента республики Башкортостан будет присвоено Башкирской республиканской гимназии-интернату №3 и Башкирской гимназия села Мраково. Также региональное правительство должно внести предложения по присвоению имени Муртазы Рахимова одному из республиканских образовательных учреждений, а Администрация Уфы — одной из центральных улиц города.

Кроме того, в Уфе появится памятник первому президенту Башкирии и мемориальная доска на доме, где он проживал. На малой родине политика — в деревне Таваканово Кугарчинского района будет открыт музей.

Наряду с этим Национальный музей РБ начнет сбор фонда материалов о деятельности Муртазы Рахимова. К 90-летию со дня рождения Рахимова планируется выпустить биографическую энциклопедию, посвященную первому президенту республики.

 

#Азамат Нухов#Общество
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