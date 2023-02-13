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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 14:19

«Довели до истерики»: беременная уфимка пожаловалась на пьяных врачей в больнице

13 февраля 2023, 11:53
Фото: 1MI
Женщина поступила в инфекционное отделение ГКБ Демского района в ночь с 11 на 12 февраля. На тот момент, со слов женщины, врачи якобы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Уфимка Юлия пожаловалась на якобы пьяных врачей в инфекционном отделении ГКБ Демского района Уфы. Поступила в больницу с жалобами на боли в животе женщина в ночь с 11 на 12 февраля, и на тот момент, с ее слов, якобы находилась на девятой неделе беременности. Как рассказала женщина, для оформления документы Юлии забрал медбрат, после чего ее пригласили на осмотр.

— Далее меня пригласила на осмотр врач не совсем трезвый, вопросы задавала по три раза, не запоминала, насмехаясь надо мной, что я полная для девяти недель беременности. Далее после осмотра мне сказали, что документы «случайно забрала» пьяная медсестра (и это было видно по ней и ее речи), а именно не хочет отдавать документы, думая, что это [документы] другой пациентки, хотя в моей обменной карте лежал мой паспорт, СНИЛС, полис обязательного медстрахования, — рассказывает Юлия.

Женщина считает, что врач и главная медсестра «не имеют права работать врачами». В результате, с ее слов, ей пришлось остаться в инфекционной больнице. По ее словам, в медицинском учреждении «ужасно халатное отношение» к пациентам.

На следующий день во время осмотра врачом пациентка якобы просила себя выписать, аргументируя тем, что ночью врачи находились якобы в состоянии алкогольного опьянения. Женщина требует от властей разобраться в происходящем.

— Меня довели до истерики. Ужасный персонал, начиная с медсестры, заканчивая врачами — все хамят, при упоминании о жалобе становятся добрее, — заключает женщина.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Башкирии, где нам сообщили, что в больнице была проведена служебная проверка, были взяты объяснительные с дежурной смены, а также собрана информация у пациентов. В результате факт описанный в обращении уфимки, как заявляют в пресс-службе Минздрава РБ, не подтверждается, также не было халатного и хамского отношения к пациентам со стороны медперсонала.

Напомним, что в конце 2022 года Радий Хабиров не раз отчитывал главу Минздрава Башкирии из-за невозможности записаться к врачам. В частности, глава поручил Айрату Рахматуллину организовать встречи с населением и выяснить, почему возникают проблемы записью при том, что система здравоохранения значительно финансируется бюджетом Башкирии. А после велел уволить руководителей медицины из-за проблем с записью к врачам. 

К слову, уже в этом году записаться к врачам не смог и помощник депутата Курултая, о чем и сообщил в социальных сетях. Записаться помощник депутата хотел на определенные часы, в период с 17 до 20 часов, но узнал, что после 17 часов «лечащих врачей нет», а по выходным дням в субботу и воскресенье врачи отдыхают. 

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#Элина Сайфранова
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