«Довели до истерики»: беременная уфимка пожаловалась на пьяных врачей в больнице

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Башкирии, где нам сообщили, что в больнице была проведена служебная проверка, были взяты объяснительные с дежурной смены, а также собрана информация у пациентов. В результате факт описанный в обращении уфимки, как заявляют в пресс-службе Минздрава РБ, не подтверждается, также не было халатного и хамского отношения к пациентам со стороны медперсонала.