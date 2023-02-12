В Башкирии прогнозируют метель и снежные заносы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Главный госавтоинспектор Башкирии Владимр Севастьянов ранее предостерег автолюбителей от выездов на межмуниципальные дороги без крайней необходимости. Днем в воскресенье он сообщил, что в ряде муниципалитетов продолжает идти снег. В частности, отметил он, такая погода сейчас в Иглинском районе.
На некоторых участках федеральных и региональных трасс сейчас метель, из-за этого их заносит снегом, на дорожном полотне образуется снежный накат и гололедица.
«В связи с этим призываю неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. При управлении транспортным средством отложите телефон, не превышайте скорость, соблюдайте дистанцию и интервал», — потребовал он.
Севастьянов отметил, что сотрудники Госавтоинпекции сейчас несут службу в усиленном режиме. Им поручено помогать попавшим в беду автомобилистам.