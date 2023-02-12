В Башкирии прогнозируют метель и снежные заносы

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимр Севастьянов ранее предостерег автолюбителей от выездов на межмуниципальные дороги без крайней необходимости. Днем в воскресенье он сообщил, что в ряде муниципалитетов продолжает идти снег. В частности, отметил он, такая погода сейчас в Иглинском районе.