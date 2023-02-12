Спасатели из Башкирии вытащили из-под завалов после землетрясения в Турции семью

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В соцсети опубликована видеозапись, на которой запечатлен один из сотрудников спасательного отряда. Его имя и должность на сообщаются. По словам спасателя, к концу второго дня разборки завалов башкирские специалисты услышали голоса под обрушившимися конструкциями. Они проделали лаз и с помощью турецких спасателей смогли вытащить целую семью: супружескую пару и ребенка.
Сейчас спасенные люди находятся под наблюдением медиков. Башкирские специалисты отмечают: если спустя шесть дней им удалось найти под обрушившимся домом живых людей, можно надеяться, что под завалами выжили и другие пострадавшие от стихии.
Ранее сообщалось, что в Турцию из Башкирии выехали 25 спасателей-волотеров. С ними пес Торин, единственный в республике обученный искать людей, в том числе и под завалами.
Мощнейшее в истории Турции землетрясение произошло в ночь с 5 на 6 февраля. По последним данным, число погибших превысило 24,6 тыс. человек, ранены более 80 тысяч.
После трагедии специалисты пришли к выводу, что здания в Турции строились с нарушениями. В Башкирии также есть объекты, которые возводили (и возводят) турецкие строители.