Спасатели из Башкирии вытащили из-под завалов после землетрясения в Турции семью

В соцсети опубликована видеозапись, на которой запечатлен один из сотрудников спасательного отряда. Его имя и должность на сообщаются. По словам спасателя, к концу второго дня разборки завалов башкирские специалисты услышали голоса под обрушившимися конструкциями. Они проделали лаз и с помощью турецких спасателей смогли вытащить целую семью: супружескую пару и ребенка.