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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Спасатели из Башкирии вытащили из-под завалов после землетрясения в Турции семью

12 февраля 2023, 04:52
Фото: Telegram

Спасатели из Башкирии нашли семью с ребенком под завалами в Турции

Об этом сообщается в телеграм-канале главы Башкирии.

В соцсети опубликована видеозапись, на которой запечатлен один из сотрудников спасательного отряда. Его имя и должность на сообщаются. По словам спасателя, к концу второго дня разборки завалов башкирские специалисты услышали голоса под обрушившимися конструкциями. Они проделали лаз и с помощью турецких спасателей смогли вытащить целую семью: супружескую пару и ребенка.

Сейчас спасенные люди находятся под наблюдением медиков. Башкирские специалисты отмечают: если спустя шесть дней им удалось найти под обрушившимся домом живых людей, можно надеяться, что под завалами выжили и другие пострадавшие от стихии.

Видео: Telegram

Ранее сообщалось, что в Турцию из Башкирии выехали 25 спасателей-волотеров. С ними пес Торин, единственный в республике обученный искать людей, в том числе и под завалами.

Мощнейшее в истории Турции землетрясение произошло в ночь с 5 на 6 февраля. По последним данным, число погибших превысило 24,6 тыс. человек, ранены более 80 тысяч.

После трагедии специалисты пришли к выводу, что здания в Турции строились с нарушениями. В Башкирии также есть объекты, которые возводили (и возводят) турецкие строители.

#Наталья Балыкова#Общество#Видео
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