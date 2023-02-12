Пес-спасатель Торин из Башкирии нашел еще двух живых людей под завалами в Турции

Накануне специалисты услышали голоса пострадавших под обрушившимся зданием и вызволили их из каменного плена. В воскресенье героем дня стал пес-спасатель Торин, обученный искать людей, которые находятся под завалами. Собака обнаружила еще двух человек, рассказала кинолог Надежда Отвесова.