Пес-спасатель Торин из Башкирии нашел еще двух живых людей под завалами в Турции

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Ранее стало известно о спасении семьи — супругов и ребенка. Башкирские добровольцы-спасатели работают в турецком городе Кахраманмараш уже третий день.
Накануне специалисты услышали голоса пострадавших под обрушившимся зданием и вызволили их из каменного плена. В воскресенье героем дня стал пес-спасатель Торин, обученный искать людей, которые находятся под завалами. Собака обнаружила еще двух человек, рассказала кинолог Надежда Отвесова.