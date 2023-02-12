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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Пес-спасатель Торин из Башкирии нашел еще двух живых людей под завалами в Турции

12 февраля 2023, 13:56
Фото: Госкомитет по ЧС

Башкирские спасатели и пес Торин спасли двух пострадавших при землетрясении в Турции

Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС Башкирии.

Ранее стало известно о спасении семьи — супругов и ребенка. Башкирские добровольцы-спасатели работают в турецком городе Кахраманмараш уже третий день.

Накануне специалисты услышали голоса пострадавших под обрушившимся зданием и вызволили их из каменного плена. В воскресенье героем дня стал пес-спасатель Торин, обученный искать людей, которые находятся под завалами. Собака обнаружила еще двух человек, рассказала кинолог Надежда Отвесова.

 

#Наталья Балыкова#Происшествия
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