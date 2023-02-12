mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

От слова «боль»: депутат показал плесень в детском отделении в Башкирии

12 февраля 2023, 13:39
Фото: Vk/Сергей Жуков

Депутат в Башкирии рассказал о платах с плесенью в детской больнице

Чтобы пациенты не мерзли, на окна просто кладут одеяла.

Речь идет о детском отделении в Благовещенской ЦРБ. Чтобы не дуло от окон, на подоконниках в палатах лежит шерстяное одеяло, а на стенах — черная плесень, сообщил депутат местного горсовете, член СПЧ при главе Башкирии Сергей Жуков.

«В очередной раз поступило обращение из Благовещенской больницы. Детское отделение, второй этаж. Чтобы не дуло с окна на подоконнике лежит шерстяное одеяло (на время сьемки видео его просто убрали), в воздухе пахнет плесенью, а на откосах подоконника находится и сам источник запаха», - сообщил он.

Это не первый случай, когда плесень в детском отделении попадает в информпространство, отметил он. По словам Жукова, в предыдущий раз черные пятна грибка стерли белизной. Однако радикально проблему так и не решили.

Он добавил, что мамы со стажем, уже неоднократно наблюдавшие такую картину, не обращают внимания на одеяла на подоконниках. Но молодые женщины с непривычки требуют принять меры.

Общественник предложил горожанам отправлять фотографии с подобными нарушениями санитарных норм ему в личные сообщения. «Пора обратить внимание контролирующих органов на бездействие ответственных лиц», - считает он.

#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Вонь и поломанный WI-FI: в каком состоянии находятся «теплые остановки» в Уфе
Вчера, 10:19
Скорость для высоких гостей: почему фонд соцпрограмм Башкирии погряз в штрафах ГИБДД
10 февраля 09:28
Магия чисел: как Башкортостан с Татарстаном цифрами меряется и проигрывает
9 февраля 05:49
Индекс огурца: за год овощ в Башкирии подорожал в два раза
Сегодня, 09:44
В Башкирии прогнозируют метель и снежные заносы
Сегодня, 08:14