От слова «боль»: депутат показал плесень в детском отделении в Башкирии

«В очередной раз поступило обращение из Благовещенской больницы. Детское отделение, второй этаж. Чтобы не дуло с окна на подоконнике лежит шерстяное одеяло (на время сьемки видео его просто убрали), в воздухе пахнет плесенью, а на откосах подоконника находится и сам источник запаха», - сообщил он.



Это не первый случай, когда плесень в детском отделении попадает в информпространство, отметил он. По словам Жукова, в предыдущий раз черные пятна грибка стерли белизной. Однако радикально проблему так и не решили.