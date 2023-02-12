От слова «боль»: депутат показал плесень в детском отделении в Башкирии

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Речь идет о детском отделении в Благовещенской ЦРБ. Чтобы не дуло от окон, на подоконниках в палатах лежит шерстяное одеяло, а на стенах — черная плесень, сообщил депутат местного горсовете, член СПЧ при главе Башкирии Сергей Жуков.
«В очередной раз поступило обращение из Благовещенской больницы. Детское отделение, второй этаж. Чтобы не дуло с окна на подоконнике лежит шерстяное одеяло (на время сьемки видео его просто убрали), в воздухе пахнет плесенью, а на откосах подоконника находится и сам источник запаха», - сообщил он.
Это не первый случай, когда плесень в детском отделении попадает в информпространство, отметил он. По словам Жукова, в предыдущий раз черные пятна грибка стерли белизной. Однако радикально проблему так и не решили.
Он добавил, что мамы со стажем, уже неоднократно наблюдавшие такую картину, не обращают внимания на одеяла на подоконниках. Но молодые женщины с непривычки требуют принять меры.
Общественник предложил горожанам отправлять фотографии с подобными нарушениями санитарных норм ему в личные сообщения. «Пора обратить внимание контролирующих органов на бездействие ответственных лиц», - считает он.